“Eccomi a voi” Nadia Toffa come non si era mai vista La Iena è stanca di nascondere la

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 aprile 2018) Il pubblico non l’ha mai lasciata e lei ha fatto altrettanto.non molla e, nonostante le pesanti cure a cui è costretta a sottoporsi per combattere la malattia che l’ha colpita, continua la sua “missione” vestendo i panni di. Nella puntata di ieri ha interto Terence Hill, l’attore che definito il suo primo grande amore cinematografico, con un look assolutamente inconsueto, indossando n foulard attorno alla testa. In veritàera già apparsa così, in una foto scattata insieme alla mamma, questa volta ha deciso di farlo in video, in un servizio in cui si è fatta raccontare tanti aneddoti dal popolare Don Matteo arrivato alla soglia degli 80 anni. «L’unica volta che ho fatto a botte avevo sei anni e mi ero ribellato a un altro bambino che mi chiamava ‘tedescaccio’, poi ho sempre fatto finta con le scazzottate insieme a Bud Spencer» ...