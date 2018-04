Ecco perché il royal baby si chiama Louis Arthur Charles

Intercettazioni - Pignatone : “Ecco perché la nuova legge non tutela la privacy” : “Fuori dai processi temo continueremo a leggere molti contenuti di Intercettazioni, virgolettati o meno. Nei processi dovremo trovare soluzioni anche fantasiose ai tanti problemi lasciati irrisolti dalla legge. Ma non posso fare a meno di chiedermi quanti processi salteranno perché le soluzioni che oggi sembrano logiche o almeno plausibili non saranno ritenute tali nei passaggi successivi. O addirittura giudicate incostituzionali“. ...

Economia area euro perde slancio - Ecco perché : Nel complesso dell'eurozona l'inizio del 2018 è stato contrassegnato dalla caduta dell'indice Pmi, fra gli indicatori in grado di anticipare l'andamento dell'Economia, per quanto esso resti in ...

Milan - di nuovo Berlusconi? I tifosi si dividono : Ecco perchè… : Milan, DI nuovo BERLUSCONI- Dichiarazioni che hanno scosso l’ambiente rossonero e messo sull’attenti tutti i tifosi del Milan. Silvio Berlusconi lancia la frecciatina e smuove totalmente l’universo Milan. “Andrà a finire che ricomprerò io il Milan…” PRO E CONTRO Una dichiarazione che ha subito diviso i sostenitori rossoneri. C’è chi sarebbe entuasiasta pensando ai successi […] L'articolo Milan, di ...

Dopo Macron - Trump incontra Angela Merkel. Ecco come e perché a Washington si discute di Europa : ... un risultato per cui l'Europa si è spesa parecchio e che sarebbe seriamente messo in discussione dalla politica di netta chiusura nei confronti di Teheran alimentata dal capo della Casa Bianca e dai ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani confermata per la prossima edizione? Tina preoccupata - Ecco perchè (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono over. Gemma Galgani confermata anche per la prossima edizione? Si, e Tina Cipollari è preoccupata: ecco perchè(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 07:35:00 GMT)

“Aida Nizar? Ecco chi è davvero”. Super bomba al Grande Fratello - la sconvolgente scoperta sulla sua vita : “Ora si spiega perché Barbara D’Urso…” : Per un bel po’ di giorni non si è parlato d’altro (soprattutto sui social): la new entry spagnola del Grande Fratello Aida Nizar, che in Italia è conosciuta esclusivamente per aver partecipato ai programmi di Barbara D’Urso sostenendo Marco Ferri, bel modello e naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi 2018. Ma chi è questa 43enne a dir poco esuberante? È davvero famosa in Spagna? E soprattutto, se lo è, per quale motivo lo è? ...

Una Vita anticipazioni : SIMON lascia ELVIRA - Ecco perché… : Un grande ricatto è in arrivo nelle future puntate italiane di Una Vita: come abbiamo avuto occasione di anticipare nei nostri precedenti post, SIMON Gayarre (Jordi Coll) svelerà a Susana Seler (Amparo Fernandez) di essere suo figlio e così la sarta, disperata all’idea che il maggiordomo (abbandonato tanti anni prima in un orfanotrofio) l’abbia rintracciata, darà inizio ad una serie di manipolazioni per convincerlo a lasciare il ...

"Pitbull cane affettivo - Ecco perché ha protetto le gemelline" : "Il pitbull , come razza, è una cane che ha buoni rapporti con gli umani, meno con gli atri suoi simili, ecco perché ha protetto le due gemelline". Lo spiega Massimo Perla, addestratore cinofilo e ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni Ma è uno stop «finto» : Ecco perché : stop agli under 16 che vivono in Europa, per adeguarsi alle norme Ue sulla privacy. Ma molti piccoli utenti già mentono sull’età. E le indicazioni sul consenso dei genitori sono vaghe

WhatsApp «vietato» ai minori di 16 anni? Ecco perché è un divieto «finto» : ... devono dirsi in qualche modo d' accordo alla creazione di un profilo, all' interazione con gli altri e al tracciamento ai fini della raccolta pubblicitaria, su cui si basa l' intera economia della ...

Assicurazione Rc auto : aumento tariffe in base al Cap/ Ecco perché i costi cambiano nelle stesse città : Assicurazione Rc auto: aumento tariffe in base al Cap. Uno studio di Facile.it spiega come mai i costi si impennano nelle medesime città e quali sono i capoluoghi interessati.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:31:00 GMT)

AL BANO E ROMINA POWER/ Veto su Loredana Lecciso : la guerra è ufficialmente aperta - Ecco perché : Al BANO e ROMINA POWER ancora al centro del gossip: la cantante pone un Veto sull'argomento Loredana Lecciso per rilasciare interviste a televisioni e giornali.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Hai meno di 16 anni e vivi in Europa? Ecco perché non puoi più usare Whatsapp : L’applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook ha aggiornato i termini di servizio per adeguarsi al nuovo Regolamento europeo per la privacy

Patty Pravo : “Ecco perché non sono diventata mamma” : Patty Bravo si racconta: la sua vita e i motivi che l’hanno spinta a non diventare mamma In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi Patty Pravo ha raccontato diversi episodi (passati e presenti) della sua vita. La cantante, inoltre, ha anche parlato del suo desiderio di maternità e dei motivi che, in passato, l’avrebbero […] L'articolo Patty Pravo: “Ecco perché non sono diventata mamma” proviene da Gossip ...