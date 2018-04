Ecco il progetto di ampliamento dello stadio

Spal : Ecco progetto ampliamento stadio : ANSA, - FERRARA, 27 APR - ampliamento della curva ovest, copertura di curva est e gradinata e una capienza che passerà dai 13.020 posti attuali a 16.134, tutti coperti. Sono queste le principali ...

Nuovo ospedale - a maggio il progetto definitivo Marinangeli : 'Ecco come cambierà Amandola' : Grande partecipazione ad Amandola per la prima serata della Campagna di Ascolto per il 2018, intitolata "#diGiovedì" e trasmessa anche in diretta streaming. All'interno della nuova struttura comunitaria "Marta e Maria" di Pian di Contro, alla presenza dell'Amministrazione comunale al completo, il sindaco Adolfo Marinangeli ha presentato ai ...

'Teatro in bus' : Ecco il progetto per avvicinare i giovani alla cultura : ... che ha proposto incontri di approfondimento sul tema delle relazioni di coppia e familiari in compagnia di alcuni esperti prima degli ultimi tre spettacoli della stagione promossa da Comune e ...

Spermatozoi umani nello spazio : Ecco il progetto della NASA sul concepimento : La NASA sta per lanciare un progetto che potrebbe rispondere a una domanda molto delicata: è possibile concepire un essere umano nello spazio? L’agenzia spaziale statunitense porterà Spermatozoi umani sulla Stazione Spaziale Internazionale per testarne funzionalità e adattabilità in assenza di gravità: il seme umano sarà a bordo del razzo Falcon 9 di SpaceX. L’obiettivo del progetto “Micro-11” condotto dall’Ames ...

J-AX SI LANCIA NEL MERCATO DELLA MARIJUANA LEGALE / Il nuovo progetto 'Maria Salvador' : Ecco i motivi : J-AX LANCIA il suo nuovo progetto: la vendita di cannabis LEGALE. ecco la presentazione di 'Maria Salvador' e i cinque motivi di tale scelta rivoluzionaria.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Milan - dal rinnovo di Gattuso ai prossimi acquisti estivi : Ecco il progetto rossonero : Continuità. È la parola - nonché l'obiettivo - al centro del progetto del Milan, ripartito e deciso ad affidarsi in toto a Rino Gattuso, l'uomo in più del 2018 rossonero. Giovedì, dopo qualche ...

Formula Uno - addio qualifiche : Ecco il nuovo progetto : 1 di 3 Successiva TORINO - Davvero scompariranno le qualifiche? Non si sa, non è detto. Ma secondo indiscrezioni , arrivano da Auto, Motor und Sport, testata tedesca ben introdotta in Formula 1 e spesso vicina a Ross Brawn, Liberty Media potrebbe avanzare questa proposta, una delle tante che verranno sottoposte alle squadre durante il ...

Uisp 'SportAntenne' : Ecco il numeri del progetto che ha coinvolto 13 città italiane : "Il progetto SportAntenne ci ha permesso di verificare concretamente come lo sport rappresenti un valore che crea relazioni e fiducia " dice Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp le forti ...

Ecco 4 - 5 milioni per la rigenerazione urbana : il progetto di San Giovanni Rotondo secondo nella graduatoria della Regione : Approfondimenti La Regione Puglia sostiene la rigenerazione urbana: sul Gargano un 'tesoretto' di 4 milioni 23 marzo 2018 Quasi 4 milioni e mezzo di euro messi a disposizione dalla Regione Puglia per ...

Migranti : formazione ai rifugiati - parte progetto AdEcco : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – parte con un corso per panificatori e addetti alla caffetteria il progetto della Fondazione Adecco per l’inserimento nel mondo del lavoro dei rifugiati. Si tratta di ‘P.A.N.E. Per Accogliere e Non Escludere’, promosso insieme al Comune di Milano. Saranno 16 i giovani richiedenti asilo tra i 18 e i 25 anni coinvolti nella prima edizione: il 3 aprile nella sede di Società Umanitaria di Milano, ...

Calenda : "Ecco perché il progetto del fondo coincide con l'interesse pubblico" : Milano, mercoledì scorso. A precisa domanda il ministro dell'Industria Carlo Calenda risponde netto: «Il progetto di Elliott è coincidente con quello che noi intendiamo fare per l'interesse pubblico». ...

SPILLO UE/ Ecco il progetto per neutralizzare l'Italia : L'Unione europea vuole voltare pagina e procedere a un'integrazione maggiore. Evitando però di pagare il conto per scelte onerose dell'Italia.

Pornhub finanzia un progetto per ricercatori sessuali : Ecco di cosa si tratta : Dal 2017 è infatti attivo il Centro per il benessere sessuale, che Pornhub ha voluto istituire per migliorare le abitudini dei milioni di utenti sparsi in tutto il mondo. Finora, centinaia di esperti,...