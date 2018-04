Ecco il campionato Wrc Porro e Fontana lanciano la sfida

Ecco le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A : Queste le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: Cagliari-Udinese (h 15); Chievo-Torino (h 18); Genoa-Crotone (h 18) Atalanta-Inter (20.45). Domenica si giocheranno le altre partite : Fiorentina-Spal (h 12.30); Bologna-Verona (h 15); Milan-Napoli (h 15); Sassuolo-Benevento (h 15); Juventus-Sampdoria (h 18); Lazio-Roma ...

Var anche in Serie B - il debutto già in questo campionato - Ecco quando Video : In #Serie B, dopo le ultime polemiche dichiarazioni del presidente dell'Ascoli [Video] Francesco Bellini, nel dopo partita con la Ternana, c'è stata una presa di posizione del Presidente della Lega Balata sulla possibilita' di introdurre il #var. Var, verifica della fattibilita' dei costi e delle modalita' di attuazione Balata, intervenendo sull'argomento, ai microfoni di Adkronos, ha rimarcato che la Lega di Serie B, da diversi mesi, ha avviato ...