È morto l’ex vicepresidente di Confindustria Pietro Marzotto | aveva 80 anni

“È morto”. Lutto nella grande famiglia di Masterchef. L’ex concorrente del talent dei fornelli si è accasciato mentre correva : aveva 29 anni : Si è accasciato a pochi chilometri dal traguardo e per lui, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare. È morto uno dei partecipanti non professionisti alla maratona di Londra che si è svolta domenica 22 aprile. Il giovane chef stava partecipando con il gruppo del Brathay Trust, un’associazione caritatevole che sostiene i ragazzi in difficoltà e aveva dedicato appunto la gara al papà Martin. i tratta di Matt ...

Treviso - giovane trovato morto in un burrone. All’ex aveva detto : “La faccio finita” : “Non voglio più dare fastidio a te e a nessuno, la faccio finita, non avvertire i miei amici”, sono le ultime parole che il 32enne trovato morto domenica mattina in un canale nel Trevigiano avrebbe detto alla sua ex fidanzata.Continua a leggere

San Vito dei Normanni. In un incidente morto l’ex sindaco Lorenzo Caiolo : Drammatico sinistro stradale lungo la superstrada Brindisi-Taranto, nei pressi di Latiano. Nello scontro tra due automobili è morto Lorenzo Caiolo,

È morto l’ex calciatore Sauro Tomà - l’ultimo sopravvissuto del Grande Torino : È morto a 92 anni Sauro Toma, l’ultimo sopravvissuto del Grande Torino, la squadra di calcio la cui maggior parte dei calciatori morirono nel maggio 1949 nell’incidente aereo di Superga, vicino a Torino. Tomà era nato a La Spezia, in The post È morto l’ex calciatore Sauro Tomà, l’ultimo sopravvissuto del Grande Torino appeared first on Il Post.

Pula in lutto. morto a soli 53 anni l’ex carabiniere Massimiliano Loi : C’è un’intera città in lutto. Un malore ha portato Massimiliano Loi a soli 53 anni. Voleva diventare un istruttore di canoa.

Ray Wilkins - morto a 61 anni l’ex capitano della Nazionale inglese. Giocò tre anni nel Milan : E’ morto a 61 anni Ray Wilkins, ex giocatore del Milan, capitano della Nazionale inglese e poi per molti anni vice allenatore del Chelsea. Colpito quattro giorni fa da un infarto, era ricoverato in coma farmacologico al St Georgès Hospital di Londra. A dare per primo la notizia è stato proprio il club di Stamford Bridge su Twitter: “Riposa in pace, Ray, ci mancherai terribilmente”. “Ciao Ray: questa sera lotteremo su ogni ...

morto l’ex dittatore guatemalteco Efrain Rios Montt : E’ Morto l’ex dittatore Efrain Rios Montt. Il guatemalteco è stato riconosciuto colpevole del massacro di oltre 1700 indigeni. E’

Lo straziante annuncio dell’ex portiere Canizares : “mio figlio è morto” [FOTO] : Morto il figlio di Canizares. Terribile lutto per l’ex portiere Santiago Cañizares, in carriera ha vestito di Real Madrid e Valencia tra le più importanti. L’annuncio è arrivato via social: “Mio figlio Santi è morto”, il piccolo di 5 anni lottava contro una malattia grave. “Credo che dovrei essere io a dirvelo, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e affetto che ho ricevuto in questi mesi. È ...

Parma - Loris Borghi morto suicida/ L’ex rettore indagato trovato sotto cavalcavia : “oltraggiato da molti” : Parma, si è suicidato l'ex rettore dell'Università Loris Borghi: è stato trovato morto in auto sotto un cavalcavia, era indagato per l'inchiesta "Pasimafi". "Oltraggiato e abbandonato"(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:10:00 GMT)

PARMA - SUICIDA L’EX RETTORE LORIS BORGHI/ morto in auto sotto un ponte : era indagato : PARMA, si è SUICIDAto l'ex RETTORE dell'Università LORIS BORGHI: è stato trovato Morto in auto sotto un cavalcavia, era indagato per l'inchiesta "Pasimafi". Il cordoglio di Pizzarotti(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 20:02:00 GMT)

Sale la tensione fra Londra e Mosca per l’ex spia avvelenata. Nella City trovato morto l’esule russo Glushkov : Un altro esiliato russo è stato trovato morto Nella sua abitazione di Londra. La vittima è l’ex uomo d’affari Nikolai Glushkov, 69 anni, strettamente legato in passato al defunto Boris Berezovski, chiacchierato oligarca che ebbe ruoli di primo piano al Cremlino prima di entrare in rotta di collisione con Vladimir Putin, morì nel 2013. Le cause del...

È morto Oskar Gröning - l’ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz” : Oskar Gröning, un ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz”, è morto. Gröning nel 2015 era stato condannato a quattro anni di prigione per essersi reso «complice di almeno 300mila crimini» commessi ad Auschwitz fino al 1944. Lo scorso The post È morto Oskar Gröning, l’ex nazista di 96 anni soprannominato “il contabile di Auschwitz” appeared first on Il Post.

Piero Ostellino morto - addio all’ex direttore del Corriere della Sera : È morto Piero Ostellino. L’ex direttore del Corriere della Sera aveva 82 anni. Guidò il quotidiano di via Solferino dal 1984 al 1987. La notizia della morte compare sul sito del Corriere: “Convinto liberale e garantista, aveva fondato il Centro Einaudi di Torino ed era stato corrispondente da Mosca e da Pechino. Contrastò sempre lo statalismo dirigista”. L'articolo Piero Ostellino morto, addio all’ex direttore del ...

Gian Marco Moratti è morto/ Marito di Letizia e fratello dell’ex presidente Inter : il suo ruolo nel club : Gian Marco Moratti è morto: addio al celebre petroliere, simbolo dell'imprenditoria italiana e fratello dell'ex presidente dell'Inter Massimo. Marito di Letizia e simbolo della Milano bene(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:51:00 GMT)