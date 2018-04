E’ morto a 91 anni Giuseppe Nardini | il “re” della grappa

Taylor - 10 anni - era cerebralmente morto. I genitori si rifiutano di staccare la spina - due anni dopo il miracolo : Taylor Reid è un grido di speranza verso il mondo. Amante del motociclismo sin da piccolo aveva intrapreso una baby carriera e già a 5 anni aveva una moto da cross. A 10 anni l'incidente mentre si allenava davanti casa, a Ballysillan nell'...

Giuseppe Nardini - morto a Bassano il re della grappa. Aveva 91 anni : Addio al re della grappa. Giuseppe Nardini è morto giovedì a Bassano del Grappa (Vicenza), Aveva 91 anni. Lo riporta il Corriere della Sera citando le parole della figlia Cristina: “Si è spento oggi pomeriggio, nel suo letto, circondato dal nostro affetto. Una piccola consolazione, pur nel dramma della morte, che si vorrebbe allontanare il più possibile”. “A parte l’età avanzata – continua Cristina – stava bene. Il ...

“Non è vero!”. Riccardo - 20 anni - è morto così. Uno schianto terribile e per il ragazzo non c’è stato niente da fare. La madre - distrutta - avvertita mentre tornava dal lavoro. L’ennesima vita spezzata troppo presto : Vent’anni compiuti da pochi mesi e la voglia di mettersi in gioco. Era un bravo ragazzo Riccardo, gentile, volenteroso, sempre allegro e pieno di vita. Aveva la spensieratezza della gioventù ma la testa sulle spalle. «Avevamo tutto, non ci mancava nulla – dice la mamma, che non riesce a darsi pace – Il mio Riccardo era il nostro sole». Un cuore distrutto quello di Antonella Gambato, come lo è quello di papà Filippo Pozzato, ...

morto Giuseppe Nardini - era il re della grappa : aveva 91 anni : Era a capo della più antica distilleria di grappa nel nostro paese: la Bortolo Nardini fu fondata a Bassano del grappa e gestita dalla stessa famiglia dal 1779. Giuseppe se ne è andato nella sua casa proprio nella cittadina veneta. "Ha avuto un malore, forse un ictus 15 giorni fa, non si è più ripreso" dice la figlia.Continua a leggere

Moda : morto Pietro Marzotto - aveva 80 anni : Vicenza, 26 apr. (AdnKronos) – Si è spento oggi all’età di 80 anni l’imprenditore vicentino Pietro Marzotto. Figlio del conte Gaetano Marzotto e ultimo di sette fratelli, è stato per sedici anni, dal 1982 al 1998, presidente del gruppo del tessile e abbigliamento, con sede a Valdagno. Vicepresidente nazionale di Confindustria, è stato presidente dell’Associazione Industriali di Vicenza e dell’Associazione ...

morto a 5 anni schiacciato dal trattore. Due paesi in lutto per Guglielmo - indagato il papà : Il dramma del piccolo Guglielmo ha sconvolto due paesini, due comunità: della tragedia di Guglielmo Gobbi , il bambino di 5 anni Morto schiacciato dal trattore guidato dal papà ieri pomeriggio, si ...

Avicii : true stories - i presagi del dj morto a 28 anni. “Se vado avanti così muoio. Troppo dolore e stress” : Tim sapeva che se fosse andato avanti così sarebbe morto. Ma chi era intorno a lui preferiva ignorare la sua volontà, convincerlo a continuare tour estenuanti da 300 date l’anno nonostante lui gridasse di impazzire di stress, ansia e dolore fisico. Tim è Tim Bergling, superstar dell’elettronica che lo scorso 20 aprile morto a 28 anni in Oman. Da dieci era Avicii, dj di fama mondiale, idolo da Ibiza a Osaka, genio ...

Incassava pensione del padre morto da 4 anni : Una truffa all'Inps da circa 50 mila euro . La Compagnia della Guardia di Finanza di Nocera Inferiore ha denunciato una donna di Pagani , Salerno, per aver incassato fraudolentemente la pensione del ...