E’ boom per il turismo enogastronomico

boom di turisti : 1 - 8 milioni in viaggio per il ponte. In arrivo piogge e temporali|Il meteo : Spiagge affollate in Salento, numero chiuso per i turisti a Venezia. Dopo il sole, rischio acquazzoni a Nordovest. Giro d’affari di 2,5 miliardi di euro (+9% rispetto al 2017)

25 Aprile - Campania : “Nuovo boom per l’agriturismo” : Dopo quello di Pasqua si annuncia un nuovo boom per il ponte lungo del 25 Aprile, che per molti proseguirà fino al 1° maggio. Lo annuncia Coldiretti Campania confermando il sold out per le prenotazioni negli agriturismi della rete Campagna Amica. Una rete – spiegano Coldiretti e Terranostra Campania – con circa 100 aziende disseminate su tutto il territorio regionale, dalle montagne del Matese all’Appennino sannita e irpino, ...

Palermo : boom di visitatori per 'la Via dei librai' (2) : (AdnKronos) - La Via dei Librai è organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e dal Comune di Palermo, con i partners: Comitato ‘Ballarò significa Palermo’ e ‘Progetto Albergheria e Capo insieme’; con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Centro per il libro e la lett

boom di visitatori per 'La Via dei Librai' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Nella Giornata Mondiale del Libro e dopo tre giorni di eventi e attività culturali, si conclude la terza edizione de ‘La Via dei Librai – La Città che legge’. Un "successo crescente ed emozionante" per la manifestazione dedicata ai libri, nata nel 2016 grazie all’Assoc

Salute - boom di virus per colpa del meteo : colpiti fino a 500mila italiani : Da un inverno che sembrava non finire mai a un’estate anticipata. “L’altalena del meteo e soprattutto gli sbalzi termici degli ultimi giorni hanno favorito la diffusione di forme virali gastrointestinali e respiratorie. Possiamo stimare che siano stati circa 400-500 mila gli italiani colpiti nell’ultima settimana. Cui si sommano i nuovi allergici: persone che diventano allergiche improvvisamente e confondono la pollinosi ...

“Brava!”. Ed è boom di like per Giulia De Lellis. Dopo la rottura con Andrea Damante - il nuovo post su Instagram fa ‘il botto’. Non si contano i commenti dei fan : Non ci si rassegna alla fine della storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, ex protagonisti di Uomini e Donne ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip ma in due diverse edizioni, non stanno più insieme, ma siccome non sono entrati nei dettagli sulle motivazioni che li hanno spinti a mettere la parola fine sulla loro relazione, allora dal giorno dell’annuncio piovono voci. Prima lei, che ha fatto ...

Ascolti boom per il finale di Don Matteo 11 - Maria Chiara Giannetta conquista il pubblico : confermata la 12ª stagione? : boom di Ascolti per il finale di Don Matteo 11. Trasmesso ieri sera su Rai1, il doppio episodio conclusivo dell'undicesima stagione ha conquistato 6milioni 700mila spettatori, registrando il 30,2% di share; con questi numeri, la fiction ha vinto in assoluto la prima serata. In particolare, il pubblico di Don Matteo è composto da sempre più giovani che guardano la serie e commentano sui social ogni scena - come dimostra l'hashtag #DonMatteo11 che ...

boom di violenze in asili nido e ospizi : "Sì alle telecamere per tutelare i più deboli" : 'Non si tratta di una semplice iniziativa parlamentare, non è ordinaria battaglia politica, è piuttosto una battaglia di civiltà, un atto di responsabilità da parte del legislatore nei confronti di ...

Il Molise fa tremare i 5 Stelle Il Centrodestra è in rimonta E' Lega boom. Supera Forza Italia? : Le elezioni regionali di questa domenica in Molise fino a poche settimane fa sembravano una passeggiata per i grillini che nel Mezzogiorno hanno stravinto le Politiche del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Netflix - 125 milioni di abbonati in tutto il mondo/ Nuovo boom per la piattaforma streaming : Netflix, 125 milioni di abbonati in tutto il mondo: Nuovo boom per la piattaforma streaming. Crescono sempre più i clienti del noto servizio statunitense(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 14:02:00 GMT)

Elezioni Sant'Agata : boom di adesioni al primo incontro per il programma di Mancuso [FOTO] : ... dalle associazioni un prezioso contributo di idee e proposte Ottima partecipazione al primo incontro pubblico della serie "Scrivi con noi il programma per Sant'Agata", sui temi di cultura, sport, ...

Scontrino in sardo - boom social per un bar di Oliena : Grande visibilità per il locale della Barbagia che da anni rilascia le ricevute solo in limba, gestito da un’appassionata di radici isolane

Laura Pausini - boom di vendite per FATTI SENTIRE - WORLDWIDE TOUR 2018. Raddoppia la data al PalaSele : ... è ancora al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming e ha scalato anche il vertice della classifica dei vinili più ...

Isola - Rosa Perrotta - proposta di matrimonio in diretta da parte di Pietro Tartaglione. boom di like per il selfie di Mara Venier : Finale dell'Isola dei Famosi all'insegna del romanticismo. Dopo Alessia Mancini e il marito Flavio Montrucchio è il momento di Rosa Perrotta. Alessia Marcuzzi si presenta con...