huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Due leggi da fare, anche senza governo - AS3691 : RT @HuffPostItalia: Due leggi da fare, anche senza governo - HuffPostItalia : Due leggi da fare, anche senza governo - democratica_web : Un incontro storico in una giornata storica. Ecco i punti principali della dichiarazione congiunta firmata tra il N… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Di consultazione in consultazione, le ore passano stalla Camera e al Senato. Non potrebbe essere diversamente. Qualcuno ha calcolato che il Parlamento,avere ancora undi cui votare la fiducia, è già costato 90 milioni di euro nelle sue prime quattro sedute. Ma non sono queste le cose che contano. Contano i gesti, gli atti, che si possonoe che costerebbero davvero un piccolo sforzo,avere ancora un esecutivo.Tra i primi progetti depositati, c'è un disegno di legge che unisce l'emergenza del momento, la scuola e la sua identità nella società italiana, con quella di tutta Europa, la disintegrazione degli ideali comunitari.In quattro pagine dal titolo ''Disposizioni in materia di insegnamento di cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea'', i senatori Gianni Pittella e Nadia Ginetti, provano a ...