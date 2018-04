DSL DIRE STRAITS LEGACY | biglietti disponibili in tutti i punti vendita e circuiti

DSL DIRE STRAITS LEGACY – Tour teatrale in Italia nell’autunno 2018 : Dopo il successo dell’ultimo Tour in Sudamerica i DSL DIRE STRAITS LEGACY, con la nuova line-up che vede al basso il leggendario TREVOR HORN accanto al batterista STEVE FERRONE, si preparano a tornare live in Europa nell’autunno 2018 con una serie di concerti che li vedrà esibirsi nei teatri delle principali città. DSL European Tour 2018 toccherà anche l’Italia, passando da Milano, Padova, Brescia, Firenze, Catania, Bari, Roma, […]