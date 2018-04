Dossier illegali | confermata in Cassazione condanna per ex investigatori privati

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) È statadallalaa cinque anni per Emanuele Cipriani e a cinque anni e otto mesi per Marco Bernardini, nell’ambito del processo per idei quali erano accusati i due. La vicenda riguardava la security di Telecom e Pirelli guidata da Giuliano Tavaroli e impegnata dal 2000 a confezionare ‘report’ illeciti su personalità più o meno note della politica, dell’imprenditoria e dell’informazione. Davanti ai supremi giudici sono arrivate solo queste due posizioni perché per tutti gli altri imputati è scattata la prescrizione in secondo grado. Il processo d’appello è stato celebrato quasi quattro anni dopo quello di primo grado. Il processo di primo grado, la sui sentenza era stata pronunciata il 13 febbraio 2013, si era concluso con sette condanne e cinque assoluzioni. Con questo verdetto gli ermellini hanno ...