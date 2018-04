Dopo Macron | Trump incontra Angela Merkel Ecco come e perché a Washington si discute di

Usa : Macron parla a Congresso - 58 anni anni Dopo de Gaulle : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Scontro sulla legge Macron - Parigi come Calais?/ TenDopoli nella capitale : è emergenza immigrazione : Parigi è diventata come Calais? Le politiche sull'immigrazione stanno creando molte polemiche attorno a Emmanuel Macron e l'approvazione della nuova legge in materia divide il suo partito...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Macron : USA e alleati devono restare in Siria anche Dopo sconfitta ISIS - : "anche dopo la fine della guerra con l'ISIS, gli Stati Uniti, la Francia ed i nostri alleati, tutti i Paesi nella regione, persino la Russia e la Turchia, avranno un ruolo importante nella creazione ...

Siria - Macron : "Nostro intervento legittimo - risoluzione Onu prevede uso forza Dopo attacco chimico" : Si tratta di una risoluzione adottata dalle Nazioni Unite nel 2013. Il presidente francese ha quindi accusato la Russia di essere complice del presunto attacco chimico a Duma: "Ha bloccato i meccanismi di controllo"