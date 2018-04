Dopo 35 anni tornano gli Abba | hanno registrato due nuove canzoni - Musica - Spettacoli

Le lacrime di Iniesta per l'addio al Barcellona Dopo 22 anni : dopo 6 anni nelle giovanili, 16 in prima squadra e 31 trofei vinti, Andres Iniesta lascia il Barcellona. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista, in lacrime durante la conferenza stampa: 'È ...

Reunion Abba - nuovi brani Dopo 35 anni : Del 1975 è l'album 'Abba', da cui è tratto il singolo Mamma mia!, colonna portante, insieme ai grandi successi del gruppo, dell'omonimo musical rappresentato in tutto il mondo e del film blockbuster. ...

Malore Dopo la partita di calcetto - Pietro Bellè muore a 33 anni : Un ragazzo di 33 anni è morto ieri sera ad Asciano, nel Senese, dopo una partita a calcetto con gli amici. L'emergenza è scattata poco dopo le 21. Niente da fare Pietro Bellè, 33enne di San Giuliano...

Iniesta in lacrime : 'Dopo 22 anni lascerò il Barcellona' : BARCELLONA - ' Buonasera a tutti, questa conferenza stampa è stata convocata per rendere pubblica la decisione che questa stagione è la mia ultima qui. E' una decisione molto ponderata, pensata ...

Carsoli - donna di 46 anni uccisa Dopo una lite. Fermato il compagno per omicidio : Una donna romena di 46 anni, Violeta Blindescu, è stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Carsoli, in provincia dell’Aquila. Secondo i primi accertamenti, sul corpo sono presenti evidenti segni di violenza. Fermato il compagno, Dan George Gabinat, con l’accusa di omicidio volontario. L’allarme è stato dato la mattina del 26 aprile proprio dall’uomo, un rumeno di 46 anni poco conosciuto nella zona. Ma il ...

Storia di Lidia Macchi - il cold case che ha avuto giustizia Dopo 30 anni : Ci sono voluti 30 anni per trovare un colpevole per la morte di Lidia Macchi, uccisa con 29 coltellate quando aveva vent'anni. La sentenza di condanna all'ergastolo per Stefano Binda è stata pronunciata dalla Corte d'Assise di Varese esattamente 31 anni, 3 mesi e 19 giorni dopo il delitto, avvenuto il 5 gennaio 1987. Lidia fu violentata e accoltellata a morte in un bosco del Varesotto. Il condannato, ex compagno ...

Audio - testo e traduzione di Défiler di Stromae - il singolo del ritorno Dopo anni di silenzio : Défiler di Stromae segna il ritorno della rivelazione del pop d'autore europeo a cinque anni di distanza dall'ultima pubblicazione originale. Paul Van Haver, in arte Stromae, si è allontanato dalla scena musicale per diverso tempo annunciando un periodo di pausa a dicembre 2016, a causa dei propri problemi di salute legati agli effetti collaterali del suo trattamento preventivo contro la malaria, che lo ha quasi portato al suicidio. Eppure ...

Terence Hill - la rivelazione Dopo vent'anni : 'Proposi la storia di un prete a Mediaset - ma la Rai aveva già don Matteo' : Quasi vent'anni fa, in un ufficio di Mediaset a Cologno Monzese Terence Hill e alcuni responsabili del Biscione stavano per cambiare la storia della televisione italiana. Come ha raccontato Mario ...

Lidia Macchi/ Stefano Binda condannato all’ergastolo - Cold case risolto Dopo 31 anni : le tappe (Quarto Grado) : Lidia Macchi, il caso è stato chiuso dopo 31 anni dal delitto della giovane studentessa 20enne con la condanna all'ergastolo in primo grado a Stefano Binda.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:48:00 GMT)

Sesso - 9 errori che si fanno Dopo i 30 anni : Secondo uno studio pubblicato su Personality and Individual Differences le donne raggiungono l’apice dell’esperienza e del piacere sessuale intorno ai 30 anni. Non solo hanno più fantasie, ma sono anche più inclini al one night stand. Una trentenne ha più consapevolezza del suo corpo rispetto a una ventenne e la relazione con il piacere è più collaudata. Del resto, come dice la scienza, più si va verso l’età dell’infertilità, più ci si sente ...