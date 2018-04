«Disobedience» | che passione tra Rachel McAdams e Rachel Weisz

vanityfair

(Di venerdì 27 aprile 2018) «Sicure e libere» come non si sono mai sentite. È così che, 39 anni, e, 48, parlano della loro esperienza sul set di, il nuovo film di Sebastián Lelio e basato sull’omonimo romanzo di Naomi Alderman. Interpretano Esti e Ronit, due donne ebree che scelgono di amarsi contro l’ortodossia del loro credo, contro le maldicenze delle famiglie e della comunità. Due donne chesi dicono fiere di aver portato sullo schermo, soprattutto per aver stuzzicato la loro curiosità di sperimentare non solo l’amore, ma anche il sesso omosessuale. https://www.youtube.com/watch?v=NpKiUPrNl3Y «In quella scena c’era un’energia che non ho mai vissuto in nessun’altra scena di sesso della mia carriera», raccontaa EW supportata da, che descrive quei frame come «completamente importanti e belli», assolutamente ...