Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 | Mediapro non presenta fideiussione | pronta per ipotesi

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Garanzie quando il bando sarà sbloccato» : MediaPro ha «certificato alla Lega Serie A di avere le garanzie richieste attraverso la consistenza patrimoniale della sua società madre», e «fornirà le garanzie necessarie alla Lega quando potrà disporre» dei Diritti tv, ora al centro della causa con Sky che ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sospensione del bando fino al 4 maggio. È quanto afferma una nota della società spagnola ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - attesa oggi fideiussione Mediapro - verso garanzia vincolata : Scade oggi il termine per la fideiussione da 1,3 mld che Mediapro deve versare alla Lega per i Diritti televisivi del campionato di Serie A. Nei corridoi della Confindustria del Calcio si respira un'aria di ottimismo visto che lo stesso fondatore della societa' spagnola, Jaume Roures, ha rilasciato nei giorni scorsi, rassicurando i diversi soggetti coinvolti che la garanzia bancaria arrivera' nei tempi prestabiliti. Mediapro ha gia' versato una ...

Diritti tv - con Coppa Italia e Supercoppa la Serie A può arrivare a 1 - 5 miliardi : Pronta a partire l'asta per i Diritti tv di Coppa Italia e SuperCoppa: la Serie A così può raggiungere gli 1,5 miliardi di euro L'articolo Diritti tv, con Coppa Italia e SuperCoppa la Serie A può arrivare a 1,5 miliardi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - pubblicato invito ad offrire per Coppa Italia e SuperCoppa : La Lega Nazionale Professionisti Serie A, con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ("Lega Calcio Serie A”) pubblica il presente invito alla presentazione di offerte per l’acquisizione in licenza di Diritti Audiovisivi valevoli per il territorio dell’Italia, San Marino e Città del Vaticano e relativi alla Competizione della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Roures : «Vendiamo al 100% non esiste solo Sky» : «Al 100% venderemo i Diritti tv della Serie A». Jaume Roures predica ottimismo, assicurando di «non essere sorpreso» dal ricorso con cui Sky ha ottenuto la sospensione fino al 4 maggio del bando di Mediapro. Il socio della società spagnola ha prima tranquillizzato i club riuniti in assemblea, poi in un'intervista all'ANSA ha ribadito di essere fiducioso sull'epilogo dell'affare da oltre 3 miliardi di euro in 3 ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - dubbi Sky - MediaPro agitano i club divisi su mosse future : La trama legata ai Diritti tv della Serie A si infittisce sempre di più e assomiglia più ad un libro giallo che ad una tematica economico-sportiva. La storia, sempre più intricata, si sta muovendo in queste ore alla vigilia dell'Assemblea della Lega a Milano su due filoni principali: da una parte ci sono i club, preoccupati per la situazione di stallo che si è venuta a creare a pochi mesi dall'inizio del prossimo ...

Diritti televisivi in Serie B - cresce il valore del campionato : numeri pazzeschi Video : La Serie B torna a far parlare di sè [Video]. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai Diritti televisivi. Si parte da un dato: il valore del campionato cadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di #Serie B ha pubblicato il bando per i Diritti tv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata ...

Diritti televisivi in Serie B - cresce il valore del campionato : numeri pazzeschi : La Serie B torna a far parlare di sè. Non soltanto per i risultati che arrivano dal campo e che, nel turno infrasettimanale giocato ieri, hanno portato ad alcune sorprese, ma anche per la questione legata ai Diritti televisivi. Si parte da un dato: il valore del campionato cadetto è aumentato. Per dirla tutta, si è triplicato. Infatti, la Lega di Serie B ha pubblicato il bando per i Diritti tv 2018- 2021 e, immediatamente, è saltata all'occhio ...

Serie B - ecco il bando per i Diritti tv : prezzo minimo 180mln e apertura a Mediapro : Anche la Serie B si prepara all'asta per i diritti tv: la Lega ha pubblicato ieri il bando per i diritti tv 2018/21 L'articolo Serie B, ecco il bando per i diritti tv: prezzo minimo 180mln e apertura a Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro sorpresa e preoccupata ma pronta a garanzie : Si fa sempre più intricata la vendita dei Diritti tv della Serie A, con un nuovo fronte legale aperto. Sky ha infatti ottenuto una sospensione d'urgenza del bando di MediaPro fino al 4 maggio, concessa nel giro di due giorni dal Tribunale di Milano di fronte ai dubbi sollevati sabato dagli avvocati dall'emittente satellitare. I tempi si allungano e l'atmosfera si surriscalda. «L'unico che sarà danneggiato è il calcio ...

Diritti Tv - Mediapro : tribunale sospende bando/ Sky - accolto ricorso : Serie A 2018/19 parte a schermi spenti? : Diritti tv, Sky ottiene sospensione bando Mediapro. Le ultime notizie: tribunale di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:29:00 GMT)

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...

Diritti TV - MEDIAPRO : TRIBUNALE SOSPENDE BANDO/ Sky - accolto ricorso : Lega Serie A - “soluzione sia rapida” : DIRITTI tv, Sky ottiene sospensione BANDO MEDIAPRO. Le ultime notizie: TRIBUNALE di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Serie A : «Interesse definizione rapida della controversia» : La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti. Nessun ulteriore giudizio può essere espresso ...