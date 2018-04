Diritti tv | Lega di A | ' Assemblea d' urgenza il 3 maggio'

Diritti tv : Lega A - assemblea il 3/5 : ANSA, - MILANO, 27 APR - Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all'esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d'urgenza ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Mediapro avvisa la Lega : «Niente fidejussione se Sky blocca i Diritti» : Il gruppo spagnolo condanna l'atteggiamento di Sky e apre ad un'immediata fornitura delle garanzie qualora si volesse puntare sul Canale della Lega. L'articolo Mediapro avvisa la Lega: «Niente fidejussione se Sky blocca i diritti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro non presenta fideiussione - pronta per ipotesi Canale Lega : Mediapro non ha presentato alla Lega Serie A la fideiussione da 1,2 miliardi attesa e ha chiarito che fornira' le garanzie finanziarie richieste solo se verra' sbloccato il proprio bando per la vendita dei Diritti tv del campionato, sospeso almeno fino al 4 maggio dal Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di Sky. Il gruppo spagnolo lo ha reso noto a poche ore dalla scadenza del termine, chiarendo di aver «certificato» alla ...

Diritti Tv - il gip archivia il caso Infront : la Lega e i club sono enti privati : Il gip di Milano ha giustificato il provvedimento d'archiviazione, stabilendo che non sussistono i reati di turbativa d'asta e di truffa. L'articolo Diritti Tv, il gip archivia il caso Infront: la Lega e i club sono enti privati è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - la Lega punta a 50 milioni annui per Coppa Italia e Supercoppa : La Lega Serie A punta a 50/60 milioni di euro per i Diritti tv di Coppa Italia e SuperCoppa nel prossimo triennio. L'articolo Diritti tv, la Lega punta a 50 milioni annui per Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv - Lega A : serve soluzione rapida nell’interesse del calcio : “La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti”. La Lega A commenta così la notizia della ...

Diritti TV - MEDIAPRO : TRIBUNALE SOSPENDE BANDO/ Sky - accolto ricorso : Lega Serie A - “soluzione sia rapida” : DIRITTI tv, Sky ottiene sospensione BANDO MEDIAPRO. Le ultime notizie: TRIBUNALE di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Serie A : «Interesse definizione rapida della controversia» : La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti. Nessun ulteriore giudizio può essere espresso ...