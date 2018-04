Dieta mediterranea | fa bene al cuore e all' intestino

Dieta mediterranea contro la depressione : La Dieta Mediterranea è un tipo di alimentazione utile per combattere le patologie neurologie e la depressione. Bisogna mangiare frutta e verdura.

Salute : la Dieta mediterranea fa bene anche all’intestino : Secondo i risultati di una ricerca del Wake Forest Baptist Medical Center, pubblicata su Frontiers in Nutrition, una dieta in stile mediterraneo farebbe bene anche all’intestino: un regime alimentare ricco di frutta e verdura farebbe infatti aumentare i batteri buoni fino al 7% rispetto a solo lo 0,5% di una dieta basata sulla carne. Gli studiosi sono giunti a questa conclusione studiando dei primati, divisi in 2 gruppi: uno seguiva una ...

Salute : Dieta vegetariana uguaglia quella Mediterranea - “elisir” per cuore e girovita : Non più in competizione ma alleate. La dieta vegetariana e quella, ben più antica, Mediterranea, sono entrambe efficaci nel ridurre il girovita e garantire una buona Salute cardiovascolare. E’ quanto ha stabilito uno studio condotto dall’Università di Firenze e dall’ospedale Careggi pubblicato su ‘Circulation‘. Secondo la ricerca, la dieta Mediterranea è stata più efficace nel tenere sotto controllo i trigliceridi, ...

In tema di alimentazione : Dieta mediterranea e cuore : Questo post è a cura di Carlo Gaudio, Vice-Preside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari, Respiratorie, Nefrologiche, Anestesiologiche e Geriatriche, Università di Roma "La Sapienza""Conosci te stesso e abbi la consapevolezza di essere inferiore a Zeus."Con questo celeberrimo aforisma, 2500 anni fa, Socrate esortava i suoi discepoli a conoscere profondamente il ...

La Dieta mediterranea : un modo d'essere dalla terra della Marca all'Unesco : ... agli autori latini, ai lasciti del monachesimo, alla serie di naturalisti, enologi, scalchi e cuochi d'eccellenza, alla imprenditoria degli ultimi due secoli, fino ai nomi più illustri della scienza ...

La Dieta mediterranea rallenta anche l’invecchiamento : La dieta mediterranea permette di invecchiare meglio. A suggerirlo è uno studio pubblicato sul The Journals of Gerontology, secondo cui esistono nuove correlazioni tra la buona abitudine di seguire una dieta mediterranea e un processo di invecchiamento più sano. La dieta mediterranea comprende una varietà di cereali integrali e legumi come alimenti di base, un’abbondanza di verdure fresche consumate quotidianamente, frutta fresca, olio ...

Arriva ‘Mediterranean diet lovers’ su Facebook e Instagram : la prima social community dedicata alla Dieta mediterranea : Rilanciare la dieta mediterranea promuovendone il patrimonio gastronomico, i suoi benefici nutrizionali e salutistici, il basso impatto ambientale, l’elevato valore socioculturale e la sua influenza positiva sulle economie locali. Sono questi gli obiettivi della International Foundation of mediterranean diet (IFMeD), nonché i quattro pilastri su cui si basa Mediet 4.0, il nuovo modello sostenibile di dieta mediterranea promosso da IFMeD. Per ...

La Dieta mediterranea aiuta l'ambiente - Notizie e aggiornamenti : Dunque, la dieta mediterranea offre un chiaro esempio di ecosistema sostenibile dove vengono preservate le radici culturali, viene sostenuta l'agricoltura , e di conseguenza anche l'economia locale, ...

Salute La Dieta mediterranea : allunga vita - ma è sempre meno seguita. : "Il mondo affronta una grave emergenza nutrizionale, ma gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile , in particolare la 'lotta alla fame' e 'assicurare la Salute e il benessere per tutti e per tutte le età'...

Paradosso Dieta mediterranea : allunga vita - ma sempre meno seguita : Milano, 7 apr. , askanews, La dieta mediterranea può garantire 4,5 anni di aspettativa di vita in più. Ma il Paradosso di questo regime alimentare, che si basa sul consumo giornaliero di frutta, ...

Sostenibilità - tutela del consumatore e Dieta mediterranea - in un workshop a Celano : Elementi vincenti per il futuro delle produzioni italiane, protagonista la Patata del Fucino IGP Celano (L’Aquila) – Grande interesse, una sala

Dieta mediterranea : mantiene Dna giovane : ecco perchè : La Dieta Mediterranea mantiene il Dna giovane e rallenta l'invecchiamento. Sono molti gli studi che evidenziano i benefici delle Dieta per l'organismo

LA PASTA NON FA INGRASSARE/ Studio canadese sulla Dieta : "La parte sana della Dieta mediterranea" : La PASTA non fa INGRASSARE: Studio canadese sulla dieta svela una grandissima sorpresa. Pare infatti che il più grande nemico di chi vuole dimagrire in realtà potrebbe essere un alleato.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:58:00 GMT)

Pasqua : la Dieta mediterranea mantiene geneticamente giovani : Non è una novità che la dieta mediterranea faccia bene alla salute. Il suo giusto mix di verdura, frutta, carboidrati e proteine la rende un regime alimentare sano ed equilibrato consigliato a qualsiasi età e potrebbe essere ancora più utile tenerlo a mente anche a Pasqua. Sono noti in tutto il mondo i suoi benefici a livello cardiaco, ma oggi, alcuni ricercatori dell’Università di Exeter, come ha riportato la BBC, hanno fatto una importante ...