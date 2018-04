Di Maio vs Berlusconi | ' Usa le sue tv contro gli avversari politici | basta minacce a

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

[Il retroscena] Di Maio minaccia Berlusconi con il conflitto di interessi - ma rischia l'autogol : Non è casuale che Roberta Pinotti, ministra della Difesa, abbia apprezzato e aperto al "dialogo coi Cinquestelle sui temi di etica politica" e che lo abbiano fatto anti-renziani professi come ...

Salvini si tiene aperte tutte le strade. Non chiude la porta a Di Maio e neanche rompe con Berlusconi : Salvini non chiude la porta ai 5Stelle, ma neanche rompe con Silvio Berlusconi: "Matteo? Si tiene aperte tutte le strade, pur non avendo una rotta precisa". Un deputato del Carroccio, molto vicino al segretario, sintetizzata così la strategia della Lega che continua a non considerare del tutto chiuso il canale con Luigi Di Maio nonostante i due leader non abbiano da un po' contatti diretti. In questo momento Salvini galleggia, in attesa ...

Berlusconi : "Da Di Maio linguaggio da esproprio proletario anni '70" : "Mediaset è tv partigiana" ha affermato il leader politico 5S parlando di conflitto di interessi. Berlusconi parla nel corso di un incontro a Udine. E dopo l'annuncio del presidente della Camera Fico dell'avvio di un dialogo M5S-Pd per la formazione di un governo: "Se il Pd si accoppia con M5s segna la sua scomparsa"

Conflitto d’interessi - Di Maio : “Mediaset minaccia Salvini”. Berlusconi : “Linguaggio da esproprio proletario. Mie tv contro Fi” : Lo definisce un “Linguaggio da esproprio proletario anni ’70”, un ” pericolo per la democrazia e la libertà“. Quindi denuncia una presunta vicinanza delle sue televisioni ai suoi avversari politici e non invece al suo partito. È bastato che nel dibattito politico italiano tornasse la locuzione “Conflitto d’interessi” per scatenare Silvio Berlusconi sulla difensiva. “Il linguaggio di Luigi Di Maio è preoccupante, si ...

Di Maio spinge sul conflitto d’interessi : «Tv di Berlusconi lanciano minacce a Salvini» : Nel suo intervento dopo il secondo incontro con Fico il capo politico dei Cinquestelle tocca anche il tema delle televisioni: «È arrivato il momento di dire che un politico non può possedere organi di informazione in Italia».

Di Maio : «Le tv di Berlusconi lanciano minacce velate a Salvini. Bisogna mettere mano al conflitto d'interessi» : Il tema è caro al Movimento, 'storicamente'. Ma in una giornata come oggi, dopo i durissimi attacchi di Berlusconi ai Cinquestelle, dopo le pressioni sulla Lega per sganciarsi da Forza Italia, ritrova ...