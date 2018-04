Di Francesco | “Roma smarrita e impaurita | serve più coraggio”

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) “Siamo un po’ smarriti, impauriti, ed è una cosa che non deve accadere perché stiamo facendo qualcosa di straordinario in questo momento, perlomeno una semifinale di Champions. Dobbiamo essere più spigliati e più coraggiosi, anche in determinati duelli”. Eusebio Discuote la sua Roma dopo il pesante k.o. con il Liverpool in Champions e alla vigilia della sfida di campionato con il Chievo. Una partita che per il tecnico la Roma deve trattare “come se fosse una semifinale”. “Siamo tutti molto dispiaciuti, ci aspettavamo un risultato diverso e la capacità almeno di rimanere in partita -ammette Di-. Non è andata così, ma abbiamo davanti una partita molto importante come quella col Chievo e i ragazzi devono avere il desiderio e la volontà di rifarsi della partita persa per ributtarsi subito nel campionato. Ci aspettano quattro gare ...