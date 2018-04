Di Francesco | “condanno violenza | ritorno col Liverpool sia festa sport”

calcioweb.eu

: Di Francesco: 'Condanno ogni violenza, con il Liverpool sia una festa': - alanewsitaly : Di Francesco: 'Condanno ogni violenza, con il Liverpool sia una festa': - insideromacom : Conferenza stampa #DiFrancesco: Vicini alla famiglia #Cox, condanno ogni forma di violenza. Col #Liverpool, in diff… - emmezetaJ : RT @ansacalciosport: Di Francesco, col Liverpool sia festa. 'Condanno ogni forma di violenza, siamo molto vicini a Cox' | #ANSA https://t.c… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) “Mi auguro che ilcon ilsia una veradi sport”. E’ l’appello rivolto ai tifosi della Roma da Eusebio Diin vista del match dell’Olimpico contro i Reds in programma mercoledì prossimo. Aprendo la conferenza alla vigilia della sfida col Chievo, il tecnico dei giallorossi dedica il suo primo pensiero al tifoso delSean Cox che si trova ancora ricoverato in gravi condizioni dopo gli incidenti avvenuti all’esterno dello stadio di Anfield prima della sfida d’andata della semifinale di Champions. “Personalmente condanno ogni forma di, ancor di più quello che è accaduto a. Io con tutto il mio staff e la squadra siamo molto vicini a Sean e alla sua famiglia. Ricordiamoci che è una semifinale di Champions e che deve essere unae un orgoglio per tutta la tifoseria della Roma. Mi ...