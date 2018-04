Derivati Monte dei Paschi di Siena | rinviati a giudizio Profumo e Viola

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) Gli ex vertici di Mps Alessandro, ora ad di Leonardo, e Fabrizio, assieme allo stesso istituto di credito e a Paolo Salvadori, ex presidente del, collegio sindacale, sono statidal gup di Milano. Il processo inizierà il 17 luglio. La Procura invece aveva chiesto per tutti gli imputati il proscioglimento. Le accuse sono di aggiotaggio (caduto per Salvadori) e falso in bilancio nel filone sulla contabilizzazione deiSantorini e Alexandria. Il processo inizierà il 17 luglio. Le accuse, a vario titolo, sono di aggiotaggio e falso in bilancio nel filone relativo aiSantorini e Alexandria. La Procura ha chiesto invece il proscioglimento per tutti gli imputati. L'articolodeidiproviene da Il Fatto Quotidiano.