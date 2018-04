Deragliato treno regionale Savona-Torino in provincia di Cuneo per una gru sui binari Ci

Un treno regionale è Deragliato nel Cuneese - soccorritori sul posto - : L'incidente poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano. Si tratta del regionale veloce 10130 Savona-Torino, che era partito alle 11.30. Ci sarebbero feriti lievi

Un treno regionale è Deragliato in provincia di Cuneo - secondo i giornali non ci sono feriti gravi : Un treno regionale è deragliato in provincia di Cuneo dopo aver urtato una gru. secondo la Stampa, non ci sono feriti gravi, ma alcune persone sarebbero rimaste lievemente contuse. Il treno era partito da Torino ed era diretto a Savona. The post Un treno regionale è deragliato in provincia di Cuneo, secondo i giornali non ci sono feriti gravi appeared first on Il Post.

Treno Deragliato : prorogata consulenza : ANSA, - MILANO, 26 APR - E' stata concessa una proroga di trenta giorni, ma probabilmente ne serviranno altre, per il proseguimento degli accertamenti della super consulenza disposta dalla Procura di ...

Treno Deragliato a Pioltello - prorogata la consulenza dei pm : "Serve più tempo" : La consulenza tecnica era stata disposta ai primi di febbraio e avrebbe dovuto essere depositata a fine aprile, ma per la complessità delle operazioni tecniche...

Treno Deragliato a Pioltello - tre mesi dopo rivivo i secondi prima dell’impatto : di Franco Valenzano Tre mesi fa, esatti. Il 25 gennaio scorso, ore 6.40, stazione di Treviglio al binario 7, una gelida alba. Ero ancora inconsapevole del disegno a tinte oscure che il destino aveva tracciato per me. Un posto in una carrozza del Treno 10452, quello di ogni mattina. Oggi rinominato “Il Maledetto”. Da dieci giorni vi salivo in compagnia della mia stampella. A risparmio di un ginocchio malmesso, inoperabile a causa di una doppia ...

Treno Deragliato : Rfi - impedito accesso : ANSA, - MILANO, 17 APR - Rfi non è potuta entrare nel deposito dove sono stati stoccati i binari e tutti i reperti del deragliamento avvenuto a Pioltello lo scorso 25 gennaio. L'azienda lo ha ...

Treno Deragliato a Pioltello - ruggine sui binari sequestrati : Strage di Pioltello, c'è il rischio che il materiale d'inchiesta sia irreparabilmente danneggiato. La pioggia entrata nel deposito Rfi dove sono conservati i tratti di binario sequestrati dopo l'incidente del 25 gennaio scorso che causò la morte di tre donne e il ferimento di altri 46 viaggiatori, potrebbe aver danneggiato seriamente il materiale Segui su affaritaliani.it

Treno Deragliato a Pioltello : "Ruggine recente" sui tratti di binari sequestrati : I controlli dei consulenti della procura di Milano nel capannone di Greco avrebbero rilevato la presenza di "evidenti segni di ossidazione recente" sui binari...

Treno Deragliato a Pioltello - Tg3 : “Reperti binario sotto teli coperti di acqua. C’è ruggine” : Le “prove” ovvero i pezzi di binario che devono essere analizzate dai consulenti per stabilire cosa causò il deragliamento del Treno regionale 10452 a Pioltello (Milano) bagnate dalla pioggia. È quanto ha mostrato il Tg3 in un servizio sulle indagini sull’incidente che provocò la morte di tre persone il ferimento di molte altre. Sono otto gli indagati – vertici e addetti della Rfi – nell’inchiesta. Ed è ...