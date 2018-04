Deraglia un treno Savona-Torino :

Treno Deraglia nel Cuneese : urto con una gru - alcuni feriti lievi. Mappa : Paura a bordo di un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona. Il convoglio è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato è...

Deragliato treno regionale Savona-Torino in provincia di Cuneo per una gru sui binari. Ci sono feriti : Il treno regionale 10130 Savona-Torino è Deragliato poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo. Secondo le prime fonti, a...

Treno Deraglia nel Cuneese - feriti : L'incidente è avvenuto poco prima delle 13:00 sulla tratta Savona-Torino. Soccorritori sul posto

Un treno regionale è Deragliato nel Cuneese - soccorritori sul posto - : L'incidente poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano. Si tratta del regionale veloce 10130 Savona-Torino, che era partito alle 11.30. Ci sarebbero feriti lievi

Deraglia treno regionale in Piemonte : soccorritori sul posto : Il treno regionale 10130 Savona-Torino è Deragliato oggi 27 aprile 2018 poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo....

Deraglia treno regionale in provincia di Cuneo : feriti lievi : Il treno regionale 10130 Savona-Torino è Deragliato poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Le prime notizie parlano di feriti lievi. Sul posto si stanno recando i soccorritori e le forze dell'ordine.Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona; l'arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35.

Treno Deraglia nel Cuneese : urto con una gru - alcuni feriti lievi. Mappa : Paura a bordo di un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona. Il convoglio è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato è...

Un treno regionale è Deragliato nel Cuneese - soccorritori sul posto : Un treno regionale è deragliato nel Cuneese, soccorritori sul posto L’incidente poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant'Albano. Si tratta del regionale veloce 10130 Savona-Torino, che era partito alle 11.30. Ci sarebbero feriti lievi Parole chiave: ...

Deragliato Il treno regionale 10130 partito da Savona e diretto a Torino : Incidente ferroviario in provincia di Cuneo. Il treno regionale 10130 partito da Savona e diretto a Torino è Deragliato alle

Deraglia un treno Savona-Torino : : Il convoglio era partito dalla Liguria alle 11.30 con a bordo un centinaio di persone: avrebbe colpito il braccio di una gru

Deraglia nel Cuneese il treno Savona-Torino - alcune persone leggermente ferite : Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona; l'arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35

Deragliato treno regionale Savona-Torino in provincia di Cuneo. Soccorritori sul posto - ci sono feriti : Deragliato il treno regionale 10130 Savona-Torino. L'incidente poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in...

Incidente ferroviario Cuneo - Deraglia treno regionale : “Almeno 2 feriti” : Almeno due persone sono rimaste lievemente ferite nel deragliamento del treno regionale 10130 Savona-Torino, avvenuto poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento. Sul posto si sono recati soccorritori e le forze dell’ordine. Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona e l’arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le ...

Treno regionale Deraglia nel Cuneese : urto con il braccio di una gru - almeno due feriti : Un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona è deragliato poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato è Trinità-Sant'Albano. Ci sarebbero...