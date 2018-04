Deraglia nel Cuneese il treno Savona-Torino | alcune persone leggermente ferite

Treno regionale Deraglia nel Cuneese : urto con il braccio di una gru - almeno due feriti : Un Treno regionale veloce, partito alle 11.30 da Savona è deraglia to poco prima delle 13 in provincia di Cuneo. Il tratto interessato è Trinità-Sant'Albano. Ci sarebbero...

Deraglia il Torino-Savona nel Fossanese : Il treno Torino-Savona è uscito dai binari oggi (27 aprile) alle 12,30 nel tratto Trinità-Bene Vagienna. Non ci sono feriti. Sono in corso accertamenti da parte dei tecnici delle Ferrovie. Il convoglio (numero 10.130) avrebbe urtato il braccio di una gru. Il treno, che stava viaggiando in direzione di Torino, aveva fatto una fermata a Ceva all...