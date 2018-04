Day of Infamy | disponibile gratuitamente su Steam questo weekend

eurogamer

(Di venerdì 27 aprile 2018) Se siete appassionati di FPS ambientati nella seconda guerra mondiale questa notizia non potrà che farvi felici.Secondo quanto riportato da VG247 Day ofè infattifino al 30 aprile, segnaliamo inoltre che il titolo è attualmente scontato a 6 e 7,40 Euro rispettivamente per la versione base e Deluxe. Day ofè un FPS hardcore multigiocatore dedicato alla seconda guerra mondiale sviluppato da New World Interactive, creatori di uno dei migliori shooter disponibili su, Insurgency.Essendo un titolo caratterizzato da una curva di apprendimento molto alta forse vi consigliamo dare un'occhiata alla modalità coop in cui potrete sfidare l'IA in vari scenari con l'aiuto di altri giocatori umani. Questa modalità è ottima per farsi le ossa ed imparare le meccaniche introdotte dai ragazzi di New World Interactive.Read more…