Danni maltempo | arrivano 98mila euro tra Valsesia e Vercellese

Maltempo : conta dei Danni in Sicilia - giunta “verso lo stato di calamità” : “Già da sabato mattina, gli uffici stanno procedendo alle prime stime dei danni causati dall’ondata di Maltempo che venerdì si è abbattuta nel Ragusano“: lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Sicilia, Edy Bandiera, in costante contatto con il capo dell’ispettorato provinciale all’Agricoltura, Giorgio Carpenzano, “affinché i tecnici della Regione procedano, rapidamente, a definire entità ...

Danni maltempo - Marialucia Lorefice : "Il settore agricolo va aiutato subito" : Questo è solo l'ennesimo danno che colpisce la nostra agricoltura e la nostra economia. Un settore cardine cui dobbiamo dare sostegno senza se e senza ma".

Maltempo : dalle serre al grano - milioni di Danni nei campi : dalle serre spazzate via dal forte vento al grano distrutto dalla grandine, fino alle frane, ammontano a milioni di euro i danni causati nei campi dall’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola, mentre la pioggia continua a impedire le semine mettendo a rischio le colture estive. Ad affermarlo è la Coldiretti sulla base di un monitoraggio sul territorio degli effetti delle precipitazioni che stanno colpendo le ...

Maltempo Lombardia : Danni per la grandine sui campi tra Pavia e Milano : Si aggrava la conta dei danni nei campi a causa dell’ultima grandinata che ha investito la Lombardia, l’area tra Pavia e Milano. Colpiti ortaggi, cereali, fragole e foraggi, secondo quanto emerso da una rilevazione della Coldiretti Lombardia sulla base delle segnalazioni che stanno arrivando in queste ore dalle aziende agricole bersaglio del Maltempo, che dopo aver colpito il Pavese si è riversata sulla fascia del Sudest milanese, ...

Maltempo - grandine nel Pavese : Danni su orzo - frumento e foraggi : danni pesanti a orzo, frumento e foraggi come erba medica e loietto. È quanto emerge da una prima rilevazione dei tecnici di Coldiretti dopo la violenta grandinata che oggi pomeriggio si è abbattuta sul Pavese. Le verifiche sono ancora in corso – spiega la Coldiretti Lombardia – e un quadro più preciso della situazione si potrà avere solo nelle prossime ore. La tempesta di ghiaccio, con chicchi grandi come nocciole, si è scatenata ...

Maltempo : olivicoltura ko per le gelate - Danni da 1 miliardo euro : Un miliardo di euro di danni tra produzione dimezzata, grave crisi dell’indotto e drastica riduzione delle giornate lavorative. L’olivicoltura italiana è in ginocchio dopo le gelate del mese di febbraio che hanno colpito tutto il territorio nazionale. Le stime dei danni sono di Cno (Consorzio Nazionale degli Olivicoltori), Unasco e Unapol, che in queste settimane hanno analizzato gli effetti nefasti provocati dall’ondata di ...

Maltempo Calabria - Danni dopo le mareggiate : sequestrato il campo sportivo : La Procura della Repubblica di Paola ha sottoposto a sequestro il campo sportivo di Acquappesa. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei danni provocati dalle mareggiate che lo scorso 21 marzo hanno flagellato la costa tirrenica tra le province di Cosenza e Catanzaro. In particolare, i marosi abbattutisi sulla costa hanno provocato alcuni cedimenti in corrispondenza delle uscite sicurezza della struttura. L'articolo Maltempo Calabria, ...

Maltempo Calabria - la Regione : “Operativo un gruppo di lavoro sui Danni delle mareggiate” : “E’ operativo il gruppo di lavoro istituito dalla Regione per fronteggiare le conseguenze delle violente mareggiate che hanno investito il 21 marzo scorso le coste tirreniche del cosentino e del catanzarese”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Lo scopo del gruppo di lavoro, coordinato dall’assessore alle Infrastrutture, Roberto Musmanno – prosegue il comunicato ...

Olivicoltura - Unaprol : bilancio shock Danni maltempo : 120 mln euro : Roma, 30 mar. , askanews, - Dalle approfondite verifiche sui danni provocati dal gelo siberiano di fine febbraio è emersa una situazione estremamente grave e decisamente peggiore rispetto a quella ...

Maltempo a Ragusa a Siracusa : Danni per tromba d'aria : La forte ondata di Maltempo stamattina ha provocato danni in provincia di Ragusa e Siracusa. tromba d'aria tra Pachino e Marzamemi.

Domenica delle Palme di forte maltempo al Sud : spiagge calabresi imbiancate dalla grandine - nubifragi in Puglia e Danni in Sicilia [LIVE] : 1/9 La spiaggia di Caulonia (Reggio Calabria) imbiancata dalla grandine di oggi ...

Maltempo al Sud - in Calabria si contano i Danni delle mareggiate : Maltempo al Sud, in Calabria si contano i danni delle mareggiate Le telecamere di Mattino Cinque nella regione maggiormente colpita in questi giorni. Continua a leggere

Maltempo - Cia : milioni di Danni nei campi - ora non disperdere acqua : In due settimane è caduta dal cielo oltre un quarto dell’acqua precipitata nel corso di tutto il 2017 in Italia. Quello che adesso è un grosso problema dovrà però diventare risorsa, per fronteggiare la stagione di siccità nei campi coltivati. A sostenerlo la Cia-Agricoltori Italiani che continua a monitorare le realtà territoriali per verificare l’entità dei danni economici nelle aziende. L’eventuale mancanza d’acqua nel periodo estivo, infatti, ...