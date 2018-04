Da Ue stop uso pesticidi nocivi per api

Made in Italy - Coldiretti : plauso per lo stop di Barilla al grano con glifosato : “Gli agricoltori per una giusta remunerazione del proprio lavoro sono pronti ad aumentare la produzione di grano duro in Italia dove è vietato l’uso del glifosato in preraccolta, a differenza di quanto avviene in Canada ed in altri paesi”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in riferimento all’annuncio della Barilla che ha aggiornato i parametri qualitativi per questa materia prima strategica e chiede “ai produttori ...

Milan - brutte notizie per Gattuso : Romagnoli salta il Napoli - almeno due settimane di stop : brutte notizie per mister Gennaro Gattuso : il Milan dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli per almeno due settimane. Il difensore, infortunatosi domenica scorsa durante il match col Sassuolo , ha ...

Corea Nord - Cina : stop a export 32 beni doppio uso : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - Papa : stop uso strumenti sterminio : 12.50 "Non c'è una guerra buona e una guerra cattiva e niente,niente,può giustificare l'uso di strumenti di sterminio contro persone inermi", ha detto il Papa a proposito delle notizie di uso di armi con "sostanze chimiche" in Siria. Il Papa chiede che"i responsabili politici e militari scelgano la via del negoziato, la sola che può portare a una pace che non passi da morte e distruzione".Poi ha rivolto un saluto speciale a Rom e Sinti in ...

Milan - non hai più certezze. Gattuso - stop sul rinnovo : 'O si è tutti sicuri o si aspetta' : Una nube sul futuro di Gennaro Gattuso al Milan . Sembrava tutto fatto per il rinnovo, ma a frenare è proprio il tecnico rossonero, dopo la sconfitta di sabato contro la Juventus e alla vigilia del ...

Usa - città invase dalla marcia dei giovani contro l'uso delle armi : 'Noi il futuro - stop alle stragi' : Altri 800 eventi sono in programma in tutto il mondo, da New York a Hollywood e anche in Europa - Negli Stati Uniti è il giorno della marcia contro le armi. La manifestazione è stata voluta dagli studenti sopravvissuti dell'ultima strage in una ...

Nevicata storica a Napoli. Scuole chiuse - aeroporto di Capodichino chiuso - stop a metro e bus - treni rallentati : Napoli paralizzata per la neve: non ne cadeva così tanta dal 1956 e, anche se negli ultimi minuti è uscito il sole ed il tempo sta migliorando, tutta la città è bloccata....

Prosecco : stop uso glifosate - svolta storica nell'area Conegliano Valdobbiadene (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Questa decisione qualifica il nostro territorio in termini di sostenibilità nella produzione vitivinicola e agricola più in generale – affermano i 15 Sindaci della DOCG -. È un passo ulteriore verso la tutela della salute dei residenti e l’appetibilità e attrattiva turis