Da qui a un anno Anticipazioni | 365 giorni per cambiare una vita | Serena Rossi su Real

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa : Agrigento-Santa Ninfa. Finale da classica - si muoveranno i big? : Secondo giorno in Italia, seconda tappa insidiosa, tipica del Giro d’Italia. La quinta frazione della corsa rosa si svilupperà in Sicilia, da Agrigento a Santa Ninfa, per 153 chilometri insidiosi in tutta la loro lunghezza e che potrebbero, magari, portare anche i big a muoversi. I primi 60 chilometri non concedono respiro, in un continuo alternarsi di salita e discesa, con strappi e mangia e bevi continui. Impegnativi, nonostante la ...

GREASE - DROGA E SCENE HOT DIETRO LE quiNTE/ Che fine hanno fatto John Travolta e Olivia Newton John? : GREASE, 40 anni dopo il film con John Travolta e Olivia Newton John. I retroscena mai svelati sul film e il cast: festini, DROGA, sesso, flirt e molto altro(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:48:00 GMT)

Nato il terzo Royal Baby : è un maschio - il quinto in linea di successione. Will e Kate hanno già lasciato l'ospedale : Il terzo Royal Baby è Nato: è un maschio. L'annuncio arriva direttamente da Kensington Palace, precisando che Kate Middleton ha dato alla luce un bambino di circa 3,8...

Aquilani : 'Liverpool e Roma hanno segnato la mia vita. Sarà una sfida equilibrata' : Impressioni? L'ho voluta fortemente, è il miglior campionato del mondo con i migliori giocatori del mondo. Lo vedi dalle piccole squadre: stadi sempre pieni, campi spettacolari, ti viene voglia di ...

MotoGP - che Iannone ad Austin! Il vastese conquista il terzo posto : Fantastico Andrea Iannone nel GP delle Americhe . Ad Austin , il pilota vastese offre una gara di classe e coraggio e, nonostante una Suzuki veloce e brillante ma in calo già dopo pochi giri, riesce a ...

MotoGp Austin - vince Marquez. Poi Vinales - Iannone e Rossi. Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il gran premio delle Americhe valido per il Mondiale MotoGp, ad Austin in Texas. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di oltre 6 secondi Maverick Vinales su Yamaha, Andrea Iannone su Suzuki e Valentino Rossi sull’altra Yamaha. quinto posto per Andrea Dovizioso su Ducati. Sesto posto per il francese Johann Zarco su Yamaha Monster, settimo per l’altra Honda ufficiale di Dani Pedrosa. Chiudono la top ten lo spagnolo Tito ...

MotoGP - GP Americhe 2018 : ordine di arrivo e classifica. Marc Marquez vince ad Austin - podio Iannone - Valentino Rossi quarto - Dovizioso quinto : Marc Marquez ha vinto il GP delle Americhe 2018, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda ha letteralmente dominato la gara sul circuito di Austin, conquistando il sesto successo consecutivo su questo tracciato. L’iberico è stato letteralmente imprendibile per tutti gli avversari. Maverick Vinales si è dovuto accontentare della seconda posizione precedendo Andrea Iannone che ha così conquistato un podio prezioso. Valentino ...

quirinale - condannò i contabili per gli ammanchi nella tenuta presidenziale. Il giudice costretto alla pensione anticipata : Negli anni Novanta aveva tirato in ballo Craxi e i finanziamenti milionari al cinema degli “amici”. Un terremoto, molte inimicizie, ma nulla più. A distanza di vent’anni ha alzato il dito fino al Colle, scoprendo – suo malgrado – che certe sentenze fanno male a chi le pronuncia. Questo si può dire di Stefano Imperiali, ormai ex magistrato della Corte dei Conti che ha sottoposto a giudizio due alti contabili del Quirinale, condannandoli, e ...

Alessia Mancini piange : «Dietro le quinte mi hanno detto faccia di m...» : ROMA - Polemica accesa a Domenica Live tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Alessia Mancini , rientrata in Italia e, per la prima volta in studio da Barbara D'Urso , viene attaccata da Elena ...

Alessia Mancini piange a Domenica Live : 'Dietro le quinte mi hanno detto faccia di m...' : Polemica accesa a Domenica Live tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Alessia Mancini, rientrata in Italia e, per la prima volta in studio da Barbara D'Urso, viene attaccata da Elena Morali e ...

“Non un bacio qualsiasi…”. Grande Fratello - una passione focosa. Le telecamere hanno ripreso tutto - anche il momento in cui i due piccioncini sono stati sorpresi dagli altri inquilini. Ma non tutto è come sembra… : Il bacio tra i due concorrenti è stato documentato dalle telecamere del Grande Fratello 2018. Gli autori hanno fotodocumentato e seguito con il video praticamente tutto. I due si baciano prima in un angolo, poi quando vengono sorpresi dagli altri inquilini se la ridono e decidono di spostarsi sul letto. sono sempre loro i protagonisti della passione nella Casa. anche se Lucia Orlando si era detta inizialmente pentita di aver dato il primo ...

Elezioni regionali - i molisani lo sanno : qui non siamo in Ohio : Quando, come è successo al sottoscritto, si ha la fortuna di nascere e crescere in Molise ci si trova prima o poi davanti a due possibilità 1. rimanere avendo voglia di andar via; 2. andar via avendo voglia di ritornare. Ne deriva una irrecuperabile scissione dell’Io che è difficile raccontare a chi non viene da quella stramba Terra di Mezzo caduta per caso tra Puglie e Abruzzi, messa lì a segnare il confine quasi fosse necessario un cuscinetto ...

Giornata della Terra - un giorno per curare le ferite del pianeta : quest'anno contro l'inquinamento da plastica : ... primi passi di una rivoluzione culturale dall'impatto non immediato ma che potrebbe contribuire a cambiare le sorti del mondo. Piccoli gesti, a partire da una temperatura di casa sostenibile, anche ...

MotoGp - Americhe Marquez conquista la pole - Iannone in prima fila : AUSTIN - Son 6 anni consecutivi che Marquez firma la pole sulla pista texana: anche oggi il campione del mondo s'appunta meritatamente la stella da sceriffo e con un esemplare 2'03"658 prenota la ...