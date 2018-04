Da Dybala a Mandzukic | la Juve prepara la rivoluzione

Probabili formazioni Juventus-Napoli - le ultime dai campi. Dybala titolare - tridente con Higuain e Mandzukic? Azzurri d’assalto : Mancano poche ore al fischio d’inizio di Juventus-Napoli, la sfida scudetto in programma questa sera (ore 20.45). All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita che vale una stagione intera: i bianconeri hanno quattro punti di vantaggio sui partenopei e cercano la vittoria di fronte al proprio pubblico per chiudere i conti mentre i partenopei vanno a caccia del colpaccio in trasferta per mantenere aperta la lotta negli ...

Juve : Dybala in rampa di lancio - dubbio Matuidi-Mandzukic : La partita di andata al San Paolo dev'essere ben impressa nella memoria di Massimiliano Allegri. La Juve concesse pochissimo al Napoli e fu letale in contropiede, come in quello del gol decisivo. ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...

Benevento-Juventus : dalle 15 La Diretta Allegri con Cuadrado-Dybala-Mandzukic : La partita tra Benevento e Juventus apre il programma della 31esima giornata di Serie A nell'anticipo delle ore 15 del sabato: i campani vengono dalla bellissima vittoria in settimana sul Verona nel ...

Tottenham-Juventus - probabili formazioni : Higuain e Dybala titolari. Mandzukic out : C'è un dato che preoccupa la Juve alla vigilia dell'impegno in Champions contro il Tottenham. Quell'unica sconfitta stagionale in casa, che fa degli Spurs una squadra praticamente imbattibile quando è ...

Juventus - in vista del Tottenham Allegri si gode Dybala e valuta le condizioni di Higuain e Mandzukic : TORINO - Domenica di lavoro a Vinovo, in vista del prossimo impegno decisivo mercoledì a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Ancora in dubbio Gonzalo Higuain che ha ...

Lazio-Juventus alle ore 18 La Diretta Sfida Immobile-Dybala. Mandzukic verso la panchina : Va in scena all'Olimpico, nell'anticipo delle ore 18 del sabato, uno dei 3 big match della 27esima di Serie A, la Sfida tra la Lazio e la Juventus. I biancocelesti sono in grande forma e cercano punti ...