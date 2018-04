Cuneo | Rfi | avviate attività rimozione treno regionale

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Sono stateledidelurtato dalla gru privata presente sui binari, sulla linea Torino – San Giuseppe di Cairo, in seguito agli accertamenti e al via libera da parte dell’Autorità Giudiziaria. E’ quanto si legge in una nota di Rfi. Dopo il recupero deluscito dai binari vicino alla fermata di Trinità, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana potranno intervenire e definire i tempi di lavoro per ripristinare l’infrastruttura danneggiata e riprendere, in piena sicurezza, la circolazione ferroviaria.L’Autorità Giudiziaria, si legge nella nota, sta effettuando le prime verifiche per determinare la dinamica dell’accaduto e quindi i motivi dell’indebita presenza sui binari della gru privata che ha urtato il. Urto che ha provocato l’uscita dai binari ...