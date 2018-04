Cuneo | gru invade binari | deraglia treno regionale Ultime notizie incidente | tre feriti

Treno regionale Savona-Torino deragliato in provincia di Cuneo : ha urtato una gru sui binari. Tre feriti : Il Treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo . Secondo le prime fonti, a...

Cuneo : deraglia treno - gru urta vagoni : 14.10 Il treno regionale 10130 Savona-Torino è deragliato nel tratto Trinità-Sant' Albano, in provincia di Cuneo. Per fortuna ci sarebbero solo feriti lievi. A provocare l'incidente sarebbe stata una gru di una ditta privata impegnata in lavori esterni alla ferrovia, spiega Rfi, che ha aperto un'inchiesta. I viaggiatori del treno sono stati accompagnati alla fermata di Trinità ed è stata richiesta l'attivazione di un servizio sostitutivo con ...