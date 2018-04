COREE | VERTICE DI PACE TRA NORD E SUD Kim Jong-un a Moon Jae-in | “nuova storia | la

Vertice storico tra le due COREE - Kim Jong-un : «Oggi inizia una nuova storia» : Nel villaggio di frontiera di Panmunjom, all'interno della zona smilitarizzata in territorio Sud, i due leader hanno iniziato colloqui che potrebbero portare non solo a un allentamento delle tensioni che fino a qualche mese fa facevano temere una guerra, ma a porre le basi per arrivare a un trattato di pace che sostituisca l'armistizio in vigore dal 1952. ...

Kim arriva a Sud - via al vertice-show delle due COREE Foto E il dittatore avvelena la terra : Per la prima volta un leader del Nord varca il confine. Sul tavolo la pace definitiva e la denuclearizzazione

Storico vertice tra le COREE : il test della verità per Kim in 7 domande : Appuntamento cruciale questa notte tra i due presidenti, il primo dal 2007, in vista dell’ancora più Storico summit tra Kim e il presidente Usa Donald Trump, che dovrebbe tenersi agli inizi di giugno. Dal trattato di pace al programma nucleare, tutti gli interrogativi sul tavolo...

Vertice COREE - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...

COREE : domani terzo vertice tra leader : 4.37 Il terzo summit tra i leader delle due Coree, il primo in programma dal 2007, avrà inizio domani alle 9:30 (2:30 in Italia), quando il leader del nord Kim Jong-un attraverserà il confine per incontrare il presidente Moon Jae-in e raggiungere la Peace house, edificio al villaggio di Panmunjom in territorio sudcoreano,zona smilitarizzata. Lo ha reso noto l'ufficio presidenziale di Seul. Al vertice delle due Coree con il dittatore ...

Il vertice tra le due COREE che potrebbe cambiare la storia - spiegato : 'Concentreremo i nostri sforzi nel costruire una potente economia socialista', affermava oggi il regime attraverso la Kcna, guadagnandosi il plauso della Cina. Il presidente sudcoreano Moon-Jae-In ...

Vertice tra le due COREE - storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile : sospesi i test nucleari : Tra i temi sul tavolo l'allentamento delle tensioni militari nella penisola e il rafforzamento del dialogo tra Pyongyang e Stati Uniti