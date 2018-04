COREE | STORICO INCONTRO KIM-MOON | TRUMP “PACE POSSIBILE” Video | Pyongyang distruggerà o

Lo storico incontro tra le COREE . Kim : 'ora comincia una nuova era'. Moon : 'il mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Storico incontro fra le due COREE / Video - Kim e Moon piantano l’albero bagnato con l’acqua del Nord e del Sud : Coree , lo Storico incontro fra Kim e Moon . Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Storico incontro tra le due COREE Kim : "Inizia una nuova storia". Video : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in e' maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit intercoreano possa dare vita Segui su affaritaliani.it

