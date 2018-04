Coree | storico incontro al confine tra Sud e Nord Kim | Inizia una nuova era

Storico incontro tra le due Coree Kim : "Inizia una nuova storia" Anche il nucleare finisce in agenda : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in e' maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit intercoreano possa dare vita Segui su affaritaliani.it

Coree - incontro storico Moon-Kim : «Occasione per la pace» : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici...

Storico summit tra le Coree - Kim stringe la mano a Moon : “Una nuova storia comincia adesso” : Il leader della Corea del Nord Kim Jong-un e il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in si sono incontrati presso la Peace House di Panmunjon, zona demilitarizzata al confine con i due paesi. Fuori programma simbolico: il superamento della linea di demarcazione che divide in due la penisola.Continua a leggere

Coree : due ore per primo storico round colloqui Moon-Kim : "Il mondo ci guarda", ha detto invece Moon. La Casa Bianca ha augurato "pace e prosperità alla penisola coreana". Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter ...

Vertice storico tra le due Coree - Kim Jong-un : «Oggi inizia una nuova storia» : Nel villaggio di frontiera di Panmunjom, all'interno della zona smilitarizzata in territorio Sud, i due leader hanno iniziato colloqui che potrebbero portare non solo a un allentamento delle tensioni che fino a qualche mese fa facevano temere una guerra, ma a porre le basi per arrivare a un trattato di pace che sostituisca l'armistizio in vigore dal 1952. ...

Storico incontro fra le due Coree - i leader a confronto : E' terminata dopo due ore circa la prima sessione dello Storico incontro tra i leader di Corea del Sud e Corea del Nord. "Una nuova storia comincia adesso", ha scritto il leader di Pyongyang, Kim Jong-...

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in - Kim : 'Una nuova storia comincia adesso' : Moon passa confine Nord e ritorna a Sud con Kim - Poco prima dell'inizio dei colloqui è avvenuto il significativo fuoriprogramma con il presidente del Sud che mette piede nel territorio Nordcoreano. ...

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | Kim : "Una nuova storia comincia adesso" : Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano

Storico summit tra le Coree - Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | Kim : “Una nuova storia comincia adesso” : Storico summit tra le Coree, Kim Jong-un stringe la mano a Moon Jae-in | Kim: “Una nuova storia comincia adesso” Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano Continua a leggere

Storico vertice tra le Coree : il test della verità per Kim in 7 domande : Appuntamento cruciale questa notte tra i due presidenti, il primo dal 2007, in vista dell’ancora più Storico summit tra Kim e il presidente Usa Donald Trump, che dovrebbe tenersi agli inizi di giugno. Dal trattato di pace al programma nucleare, tutti gli interrogativi sul tavolo...

Kim incontra Moon - storico vertice tra le due Coree : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Kim oltre il 38° parallelo. Il leader nordcoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro storico tra le due Coree : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro, il confine più fortificato al mondo, per un summit al villaggio di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in: un evento già definito storico e su cui saranno puntati gli occhi della comunità internazionale, sperando in sviluppi positivi su denuclearizzazione e pace in vista dell'altro faccia a faccia di maggio o inizio giugno ...

Storico vertice tra le Coree : il test della verità per Kim in sette domande : Appuntamento cruciale questa notte tra i due presidenti, il primo dal 2007, in vista dell’ancora più Storico summit tra Kim e il presidente Usa Donald Trump, che dovrebbe tenersi agli inizi di giugno. Dal trattato di pace al programma nucleare, tutti gli interrogativi sul tavolo...

Coree - domani lo storico incontro. Kim attraverserà il confine a piedi : La penisola coreana dipinta di azzurro su uno sfondo bianco, in segno di pace. È questa la bandiera dell'unificazione che sventola già in diverse località della Corea del Sud, a poche ore dallo storico incontro tra Moon Jae-in e Kim Jong-un. domani si troveranno per la prima volta uno di fronte all'altro i due leader. Il summit, preparato con minuzia da settimane, avrà luogo a Panmunjon, villaggio sul confine inter-coreano simbolo ...