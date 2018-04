Coree | Kim | legati dal sangue | siamo compatrioti

Coree - dichiarazione congiunta Moon-Kim : 11.20 "La guerra è finita": l'annuncio della fine della guerra coreana,mai arrivato formalente dopo il conflitto degli anni '50, è stato dato nella dichiarazione congiunta dal presidente sud-coreano, Moon Jae-in, e da quello nord-coreano, Kim Jong-un, al termine del summit di oggi alla Peace House di Panmunjom. Nella dichiarazione congiunta anche l'impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana entro l'anno e quello per una pace ...

Coree - storica stretta di mano. Kim a Moon : 'Non disturberò più il tuo sonno con i missili' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Stretta di mano Kim-Moon. La due Coree si avvicinano tra picchetti e dolci a tema : New York - Pochi passi per fare la Storia. Gli occhi del mondo sono puntati sul 38° parallelo, dove in queste ore va in scena l'incontro tra Moon Jae-in e Kim Jong Un. Incontro il cui dettagliatissimo cerimoniale, preparato da settimane, è studiato ...