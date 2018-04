Coree | Kim e Moon siglano una pace che si aspetta da 55 anni Ora manca solo il disarmo

Coree : riconoscimento internazionale - sanzioni più morbide e aiuti economici : ecco perché ora Kim cerca la pace : “Un nuovo inizio, un’era di pace”. Il messaggio lasciato da Kim Jong-un sul libro degli ospiti nella Casa della pace, sul lato sud della zona demilitarizzata, riassume al meglio lo spirito con cui venerdì si è svolto lo storico vertice intercoreano. Il terzo in ordine di tempo ma il primo ad essere ospitato dal Sud sotto l’occhio vigile della stampa internazionale. Il regno Eremita si è aperto simbolicamente al mondo ...

Coree - ora tocca a Trump convincere Kim a distruggere il suo arsenale : Chi sostiene che il vertice trans-coreano non ha portato risultati, non conosce la storia. Studiarla non garantisce un posto di lavoro ma aiuta a comprendere il tempo nel quale viviamo. Senza sapere ...

Coree - Kim e Moon preparano la pace che il popolo aspetta da 55 anni : “Storico” è un aggettivo largamente abusato. Ma usarlo per l’incontro di oggi a Panmunjom tra i leader delle due Coree, Moon Jae-in (Sud) e Kim Jong-un (Nord), non è esagerato. E non solo perché lo fa persino il New York Times, che di solito misura le parole. Gli stessi protagonisti non hanno lesinato retorica ad effetto nei loro discorsi: “Inizia una nuova storia e un’era di pace”, “La guerra è finita, siamo della stessa ...

Coree - ora tocca a Trump?convincere Kim a distruggere il suo arsenale : La Corea del Nord è davvero pronta a rinunciare alla bomba o alla fine offrirà solo il congelamento, la fine del suo programma di sviluppo militare ma non la distruzione del suo arsenale? È questa la domanda a cui la diplomazia internazionale, con gli Usa in testa, dovrà rispondere...

Lo storico incontro tra le Coree. Kim : 'ora comincia una nuova era'. Moon : 'il mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Pace tra le Coree - ecco le 5 ragioni della svolta di Kim Jong-un : Dalle minacce di Trump al ruolo di mediazione del presidente sudcoreano Moon fino alle pressioni della Cina:?così Kim Jong-un in poche settimane è passato dai lanci missilistici al tavolo di Pace...

Coree : Kim - legati dal sangue - siamo compatrioti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

