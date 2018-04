Coree | Kim e Moon preparano la pace che il popolo aspetta da 55 anni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 aprile 2018) “Storico” è un aggettivo largamente abusato. Ma usarlo per l’incontro di oggi a Panmunjom tra i leader delle dueJae-in (Sud) e Kim Jong-un (Nord), non è esagerato. E non solo perché lo fa persino il New York Times, che di solito misura le parole. Gli stessi protagonisti non hanno lesinato retorica ad effetto nei loro discorsi: “Inizia una nuova storia e un’era di”, “La guerra è finita, siamo della stessa famiglia”. Anche se, ovviamente, Kim non s’è giocato la carta che tiene eventualmente in serbo per l’incontro – fra più o meno cinque settimane, a inizio giugno – con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: il disarmo nucleare totale e immediato. Che forse non concederà neppure a Trump, se non come atto finale di un negoziato da intrecciare lungo una timeline di reciproci “cedimenti”; man mano che la Corea del nord ...