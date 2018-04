COREE | INCONTRO TRA KIM JONG-UN E MOON JAE-IN Vertice pace Nord-Sud | Trump | “la guerra è

Frati Assisi - gioia incontro due COREE : ANSA, - Assisi PERUGIA, 27 APR - "Guardiamo all'incontro dei due leader coreani con gioia e speranza. Comincia una nuova storia": così il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, ...

Storico incontro tra le due COREE Kim : "Inizia una nuova storia". Video : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in e' maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit intercoreano possa dare vita Segui su affaritaliani.it

COREE - storico incontro fra nord e sud/ La svolta buona di Kim : “Legati dal sangue - stop ai test missilistici" : Coree, lo storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:06:00 GMT)

Storico incontro fra le due COREE. Stretta di mano tra Moon e Kim : 'Impegno sulla denuclearizzazione' : Storico incontro fra i leader delle due Coree al confine fra i due stati, a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom. LA STORICA Stretta DI mano TRA I DUE LEADER Il terzo summit ...

Storico incontro fra le due COREE. Stretta di mano tra Moon e Kim : 'Impegno su denuclearizzazione' : Storico incontro fra i leader delle due Coree al confine fra i due stati, a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom. Il terzo summit intercoreano fra il leader di Pyongyang, Kim ...

Storico incontro fra le due COREE. Stretta di mano tra Moon e Kim : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto che non rovinerà più il sonno del presidente sudcoreano Moon Jae-in a causa del lancio di missili balistici, quale effetto dello stop ai test nucleari e ...

Storico incontro fra le due COREE - i leader a confronto : stretta di mano tra Moon e Kim : Moon, da parte sua, ha ricordato che 'il mondo guarda a Panmunjom', diventato 'simbolo di pace, non di divisione' grazie alla visita di Kim. Il primo round di colloqui si è concluso alla Peace House ...

Storico incontro tra le due COREE Kim : "Inizia una nuova storia" Anche il nucleare in agenda. Video : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in e' maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit intercoreano possa dare vita Segui su affaritaliani.it

Storico incontro tra i leader delle due COREE al 38° parallelo : Seoul, 27 apr. , askanews, Un vertice Storico, dopo una stretta di mano altamente simbolica sulla Linea di demarcazione militare coreana. E' quello cui hanno dato vita il leader nordcoreano Kim Jong ...

COREE - storico incontro al confine tra Sud e Nord. Kim : "Inizia una nuova era" : È stato sancito così lo storico vertice alla frontiera tra le due Coree con l'impegno per la pace come 'regalo per il mondo' . 'Ora comincia una nuova storia - ha scritto Kim sul libro degli ospiti ...

Storico incontro tra le due COREE Kim : "Inizia una nuova storia" Anche il nucleare finisce in agenda : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in e' maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit intercoreano possa dare vita Segui su affaritaliani.it

COREE - incontro storico Moon-Kim : «Occasione per la pace» : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è maturata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici...

Storico incontro fra le due COREE - i leader a confronto : E' terminata dopo due ore circa la prima sessione dello Storico incontro tra i leader di Corea del Sud e Corea del Nord. "Una nuova storia comincia adesso", ha scritto il leader di Pyongyang, Kim Jong-...

Kim oltre il 38° parallelo. Il leader nordcoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro storico tra le due COREE : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro, il confine più fortificato al mondo, per un summit al villaggio di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in: un evento già definito storico e su cui saranno puntati gli occhi della comunità internazionale, sperando in sviluppi positivi su denuclearizzazione e pace in vista dell'altro faccia a faccia di maggio o inizio giugno ...