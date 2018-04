Coree | incontro storico Moon-Kim | «Occasione per la pace»

Storico incontro fra le due Coree - i leader a confronto : E' terminata dopo due ore circa la prima sessione dello Storico incontro tra i leader di Corea del Sud e Corea del Nord. "Una nuova storia comincia adesso", ha scritto il leader di Pyongyang, Kim Jong-...

Kim oltre il 38° parallelo. Il leader nordcoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro storico tra le due Coree : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro, il confine più fortificato al mondo, per un summit al villaggio di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in: un evento già definito storico e su cui saranno puntati gli occhi della comunità internazionale, sperando in sviluppi positivi su denuclearizzazione e pace in vista dell'altro faccia a faccia di maggio o inizio giugno ...

Coree - domani lo storico incontro. Kim attraverserà il confine a piedi : La penisola coreana dipinta di azzurro su uno sfondo bianco, in segno di pace. È questa la bandiera dell'unificazione che sventola già in diverse località della Corea del Sud, a poche ore dallo storico incontro tra Moon Jae-in e Kim Jong-un. domani si troveranno per la prima volta uno di fronte all'altro i due leader. Il summit, preparato con minuzia da settimane, avrà luogo a Panmunjon, villaggio sul confine inter-coreano simbolo ...

Cosa mangeranno i leader delle Coree nel loro storico incontro : I piatti alludono alla storia comune e auspicano la riunificazione; e poi ci sono leccornie svizzere in omaggio a Kim Jong-un The post Cosa mangeranno i leader delle Coree nel loro storico incontro appeared first on Il Post.

Coree - venerdì si terrà l'incontro tra i leader : il primo dal 2007 : Coree, venerdì si terrà l'incontro tra i leader: il primo dal 2007 Il numero uno del Nord, Kim Jong-un, attraverserà il confine per incontrare il presidente sudcoreano Moon Jae-in nel villaggio di Panmunjeom, dove fu firmato l'armistizio nel 1953

Nord Corea - Kim fa felice Trump : stop ai test nucleari missilistici/ Il 27 l'atteso incontro fra le due Coree : Nord Corea, Kim fa felice Trump: stop ai test nucleari missilistici. Il 27 aprile ci sarà l'atteso incontro fra le due Coree sul confine più militarizzato al mondo

La Cina spera in risultati positivi da incontro tra capi delle due Coree - : "Ci auguriamo che l'incontro tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, così come il dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord abbia successo. Questo contribuirà al processo di denuclearizzazione ...

Vertice tra le due Coree - storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile : sospesi i test nucleari : Vertice tra le due Coree, storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile: sospesi i test nucleari Tra i temi sul tavolo l'allentamento delle tensioni militari nella penisola e il rafforzamento del dialogo tra Pyongyang e Stati Uniti

