ilfattoquotidiano

: Come è nata e cosa è stata la 'Rivoluzione delle candele' in Corea del Sud? Come nasce presidenza del cattolico Moo… - civcatt : Come è nata e cosa è stata la 'Rivoluzione delle candele' in Corea del Sud? Come nasce presidenza del cattolico Moo… - Cascavel47 : Coree, cosa succede se si riuniscono - notiziarioeste1 : Cosa sappiamo del summit tra le due Coree -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Qualche mese fa mi trovavo in Vietnam in compagnia di tre coreani, due del Nord e uno del Sud. Chiesi al più anziano dei due nordcoreani chi avrebbe governato il Paese dopo un’eventuale riunificazione. Indicando il suo più giovane compagno il nordcoreano mi rispose: “i giovani”. Uguali per lingua e cultura nazionale, nord e sudcoreani vivono da quasi 70 anni in una situazione di dolorosa separazione e artificiosa contrapposizione alimentata nel corso dei decenni dall’esistenza della guerra fredda e da scellerate politiche militariste. La riunificazione del Paese – che vanta storia antica e gloriosa – costituisce una richiesta legittima e una naturale esigenza. Una Corea riunificata darebbe una risposta positiva alle aspirazioni dei suoi cittadini del Nord e del Sud e rappresenterebbe un forte fattore di stabilizzazione per tutto il contesto ...