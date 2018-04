Corea | vertice Nord-Sud tra Kim Jong-un e Moon | «Ora inizia una nuova storia»

Corea DEL NORD - CROLLATO IL SITO PER TEST NUCLEARI?/ Vertice tra Kim Jong-un e Moon Jae-in - si parlerà di... : Secondo studi di una università cinese sarebbe collassato il SITO NORDCOREAno per i TEST nucleari, una serie di gallerie costrite dentro una montagna, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Corea del Nord - incontro segreto Kim Jong-un con direttore Cia Pompeo/ A giugno vertice Trump a Pyongyang? : Corea del Nord, incontro segreto Pompeo-Kim Jong un: dal trattato di pace al disgelo atomico? Questa la strategia di Trump, pronto a coinvolgere Corea del Sud e Giappone(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 12:20:00 GMT)

Corea nord : Cnn - colloqui segreti per vertice con Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Il Financial Times conferma : "Kim ha visitato Pechino". Il leader nordCoreano si prepara così al vertice di maggio con Donald Trump : Kim Jong Un è stato a Pechino e il suo primo viaggio all'estero da quando ha assunto la guida della Corea del Nord nel 2011 è stato orientato sul summit che dovrebbe tenersi a maggio con Donald Trump. A fare luce sul misterioso viaggiatore che si trovava all'interno del treno ufficiale nordcoreano arrivato nella capitale della Cina è il Financial Times, che cita due fonti.A maggio Kim potrebbe incontrare Trump in un vertice ...

Trump : Cina sostiene vertice Nord Corea : 22.59 Trump si felicita del sostegno di Pechino per la sua decisione di incontrare il leader NordCoreano. "Con il presidente cinese Xi ho parlato a lungo dell'incontro con Kim. Xi apprezza che gli Usa stiano lavorando per risolvere il problema diplomaticamente piuttosto che con un'alternativa nefasta", dice Trump, che afferma di fidarsi dell'annuncio NordCoreano di sospendere i test missilistici fino al nostro incontro: Pyongyang "non ha ...

Kim : voglio vedere Trump E lui accetta| La sede del vertice? Sud Corea o Svizzera : La Corea verso uno stop dei test missilistici? Washington vara dazi per ragioni di sicurezza nazionale

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - storico vertice entro maggio : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

INCONTRO TRUMP-KIM JONG-UN/ Usa-Corea del Nord - storico vertice a maggio? “Pronti a sospendere test nucleari” : Kim JONG-UN a Donald Trump, "incontriamoci": segnali di disgelo tra Corea del Nord e Stati Uniti d'America? Il presidente americano: "a breve annuncio importante"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:10:00 GMT)