Corea | Trump incontrerà Kim nelle prossime settimane

Trump : massima pressione su Nord Corea : 21.10 Il presidente Trump si è detto "incoraggiato" dall'incontro tra i due leader Coreani,ma ha chiarito che la linea non cambia:"Resta la massima pressione" Parlando nella conferenza stampa con la cancelliera Merkel, Trump ha ribadito che "l'Iran non avrà armi nucleari".Poi la richiesta che "gli alleati Nato aumentino i contributi per la difesa e onorino l'impegno a devolvere il 2% del Pil a spese militari". "Con Merkel sono impegnato a ...

Svolta della Corea del Nord : "Stop a test missilistici e nucleari" | Trump : grande notizia : La Corea del Nord ha annunciato che, a partire dal 21 aprile, sono terminati i suoi test nucleari e missilistici. La decisione è stata presa dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea che ha espresso la volontà di concentrarsi sulla crescita economica.

Corea del Nord - Kim dice basta ai test nucleari : “Non ce n’è più bisogno”. La svolta prima del summit con Trump : “La Corea del Nord non effettuerà più test nucleari e missilistici, non ce n’è più bisogno”. L’annuncio di Kim Jong-un arriva a sorpresa, in vista dei due storici summit con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, il prossimo 27 aprile, e con il presidente americano Donald Trump nelle settimane successive. Il leader del regime di Pyongyang ha parlato di una “nuova fase storica” in cui, se tutto andrà come deve andare, ...

Nord Corea - Kim cede a Trump : stop ai programmi nucleari e missilistici. «Non servono più» : «Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici e chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel Nord del Paese», ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione. Il presidente Usa: «Grande notizia per il mondo intero». Disgelo anche con la Corea del Sud...

