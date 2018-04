Corea | Svezia o Panama? Chi vincerà i «Mondiali dell' Economia»

Curling - Mondiali 2018 : Svezia-Canada - che Finale a Las Vegas. Corea del Sud e Scozia si arrendono : Canada e Svezia si sfideranno nella Finale del Mondiale 2018 di Curling maschile. A Las Vegas (USA) andrà in scena lo stesso atto conclusivo della passata stagione vinto dalla compagine della Foglia d’Acero che andrà a caccia del terzo sigillo consecutivo (addirittura il 37esimo della storia) mentre gli scandinavi puntano all’ottavo titolo (l’ultimo nel 2015). I nordamericani hanno sconfitto la Scozia per 9-5 al termine del ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia in semifinale - Corea del Sud-USA e Russia-Rep. Ceca i playoff. Italia ultima : Canada e Svezia direttamente in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep.Ceca saranno i due quarti di finale. Questo è il responso al termine del round robin dei Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le padrone di casa, detentrici del titolo, hanno asfaltato gli USA per 8-5 e hanno chiuso il girone da imbattute davanti alle Campionesse Olimpiche che hanno osservato un turno di riposo conclusivo. La ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : la Svezia supera la Germania e resta imbattuta. La Corea del Sud vince con gli Stati Uniti all’extra-end : Arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Svezia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le campionesse olimpiche hanno superato agevolmente anche la Germania per 8-4 e restano quindi imbattute al comando della classifica. La squadra capitanata dalla skip Anna Hasselborg ha chiuso di fatto la partita già a metà gara, con il punteggio sul 6-1 e ha poi amministrato il vantaggio nella seconda parte, con le ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Svezia e Canada proseguono la cavalcata - Corea del Sud facile sulla Cina : La Svezia e il Canada proseguono il proprio dominio ai Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada) e confermano la loro imbattibilità al termine dell’undicesima giornata disputata nella notte italiana. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto la Svizzera per 5-4, realizzando due punti decisivi nel decimo end: rimonta completata sul finale per le scandinave che hanno faticato contro la combattiva ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Ceca 7-11 - azzurre sconfitte nell’extra end. La Svezia batte la Corea del Sud : L’Italia gioca una grande partita contro la Repubblica Ceca ma è costretta a cedere 11-7 all’extra end nei Mondiali di Curling femminile 2018, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei ha risposto colpo su colpo alle cece dovendosi arrendere nel parziale supplementare e vedendo sfumare i sogni di gloria. Il match è decisamente ...

Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia : Il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong-ho, è arrivato ieri in Svezia per una visita ufficiale inaspettata. Secondo diversi osservatori, l’incontro tra Ri e i membri del governo svedese suggerisce che sarà la Svezia il paese ospitante dell’atteso incontro tra The post Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia appeared first on Il Post.

PyeongChang - la Svezia batte la Corea : Oro nel curling femminile : PyeongChang , Corea del Sud, , 25 feb. , askanews, La Svezia ha vinto la medaglia d'oro nel torneo di curling femminile alla Olimpiadi invernali di PyeongChang. La formazione scandinava ha battuto la ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Corea del Sud 8-3 - le scandinave entrano nella storia : Nel torneo di Curling femminile pronostici rispettati e la fortissima nazionale svedese si conferma per la terza volta campionessa olimpica entrando di diritto nella storia di questa disciplina. La squadra di Anna Hasselborg si è dimostrata la migliore anche in questa finale per l’oro contro le padrone di casa della Corea del Sud, non risentendo affatto del caloroso tifo per le ragazze asiatiche. Un 8-3 che non ammette repliche e descrive ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : finale Corea del Sud-Svezia. Orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Corea del Sud e Svezia si affronteranno nella finale per l’oro del torneo di torneo Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le padrone di casa hanno davvero sbalordito in questa manifestazione e si sono guadagnate l’atto conclusivo superando il Giappone all’extra-end. Le favorite scandinave, invece, si sono sbarazzate della quotata Gran Bretagna. Di seguito la data, il programma dettagliato e ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia si giocheranno l’oro - superate Giappone e Gran Bretagna : La Corea del Sud vola in finale nel torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà una storica medaglia d’oro con la Svezia. Le padrone di casa hanno battuto il Giappone per 8-7, mentre le scandinave hanno superato la Gran Bretagna per 10-5. La storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone è stata equilibrata e combattuta fino all’ultima stone. Le padrone di casa aprono benissimo con tre punti e poi le due ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Stati Uniti e Svezia proveranno a conquistare il loro primo titolo olimpico sul ghiaccio Coreano : La finale del torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang vedrà protagoniste Stati Uniti e Svezia. Una partita che metterà in palio un oro olimpico che sarà storico per chiunque delle due lo conquisterà, visto che queste nazioni non hanno mai vinto fino ad ora una rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi ad analizzare il cammino delle due pretendenti al titolo e le prospettive di questa grande sfida. Partiamo dalla Svezia, ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : storica semifinale tra Corea del Sud e Giappone - nell’altra sfida si affrontano Gran Bretagna e Svezia : Il round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang si è chiuso con dei verdetti in parte sorprendenti e le quattro semifinaliste saranno Corea del Sud, Svezia, Gran Bretagna e Giappone. Andiamo quindi ad analizzare il loro cammino fino ad ora e le prospettive delle prossime sfide. Partiamo dalla storica sfida tra Corea del Sud e Giappone, visto che per entrambe si tratta della prima semifinale in una rassegna ...

Curling femminile - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Corea del Sud e Svezia chiudono con un’altra vittoria - il Giappone perde ma va comunque in semifinale : Il Giappone è l’ultima semifinalista del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e si giocherà le medaglie con Corea del Sud, Svezia e Gran Bretagna, che erano già sicure della qualificazione. Le padrone di casa della Corea del Sud continuano il loro straordinario torneo, dominando anche l’ultimo match con la Danimarca e chiudendo quindi prime in classifica. La squadra capitanata dalla skip Kim Eunjung ha battuto le ...

Curling femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia e Gran Bretagna in semifinale con la Corea : Svezia e Gran Bretagna si uniscono alla Corea del Sud nelle semifinali del torneo femminile di Curling alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima semifinalista sarà una tra Giappone e USA: le asiatiche hanno un successo di vantaggio sugli USA quando manca una giornata al termine del round robin. La Corea del Sud si conferma al comando della classifica dopo aver asfaltato OAR per 11-2, la partita si è conclusa addirittura al ...