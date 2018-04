Corea | storico incontro al confine tra Kim e Moon | “Ora incomincia una nuova storia”

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Occasione per la pace» : Stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. L'incontro fra il leader Nordcorenano e il presidente sudCoreano è maturato alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di...

Storico incontro al confine tra Corea del Sud e Nord - Kim : «Ora inizia una nuova storia» : ... nel 2000 e nel 2007, ma allora erano stati i sudisti a salire a Pyongyang, ansiosi di mostrarsi al mondo. Non ne uscì alcun risultato duraturo. «Questo vertice invece avviene all'inizio delle ...

Kim oltre il 38° parallelo. Il leader nordCoreano attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro per un incontro storico tra le due Coree : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà a piedi l'ultima cortina di ferro, il confine più fortificato al mondo, per un summit al villaggio di Panmunjom con il presidente sudcoreano Moon Jae-in: un evento già definito storico e su cui saranno puntati gli occhi della comunità internazionale, sperando in sviluppi positivi su denuclearizzazione e pace in vista dell'altro faccia a faccia di maggio o inizio giugno ...

Il passo storico di Kim sul confine della Corea divisa in due : È un giorno importante per la Corea (e non solo). Alle 9 e 30 del mattino del 27 aprile 2018, ora Coreana, l’1 e 30 in Italia, Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione militare che dal 1953 divide il Nord e il Sud della Corea. È la prima volta che un Kim, sempre loro hanno governato la parte settentrionale della penisola, fa il grande passo. Non in territorio sudCoreano, ancora, ma nella fascia demilitarizzata fra i due ...

Corea del Nord - storico annuncio di Kim Jong-un Video : Un discorso di pace alla nazione, accolto positivamente dagli Stati Uniti. C'è però chi non si fida: la giornata del 21 aprile 2018 si apre con un annuncio storico da parte della #Corea del Nord. Perfettamente in linea con la politica della distensione [Video] avviata all'inizio dell'anno in concomitanza con i Giochi Olimpici in Corea del Sud, Kim Jong-un ha annunciato che fermera' i test nucleari e missilistici del suo Paese. Le parole di Kim ...

La Corea del Nord annuncia la fine dei test missilistici e nucleari : “E’ un nuovo periodo storico” : La Corea del Nord annuncia la fine dei test missilistici e nucleari: “E’ un nuovo periodo storico” Per comprovare l’intenzione di fermare il programma, Pyongyang chiuderà un sito nel Nord del Paese. Continua a leggere

FINE DELLA GUERRA DI Corea/ Nord e Sud annunciano storico accordo di pace : fino a oggi solo una tregua : I presidenti delle due Coree annunciano la firma di un trattato di pace tra i due paesi: dal 1953 FINE DELLA GUERRA esisteva solo una tregua, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:53:00 GMT)

Sledge hockey - Paralimpiadi PyeongChang 2018 : USA troppo forti per l’Italia. Azzurri contro la Corea del Sud per uno storico bronzo! : L’Italia è stata sconfitta nettamente dagli USA nella semifinale del torneo di Sledge hockey alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale non ha potuto nulla contro la corazzata a stelle strisce: i Campioni Paralimpici e del Mondo non ci hanno lasciato alcuno scampo, dominando per tutto l’incontro e imponendosi per 10-1. Gli Azzurri ora affronteranno la Corea del Sud (ko contro il Canada per 7-0) nella finale ...

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - storico vertice entro maggio : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

