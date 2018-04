Corea del Nord | incontro storico Kim-Moon | «Occasione per la pace»

Corea - Svezia o Panama? Chi vincerà i «Mondiali dell'Economia» : Mosca, 15 luglio, Stadio Luzhniki. Riuscireste a immaginare una finale dei Mondiali di Calcio che possa mettere una di fronte all'altra Panama e Corea del Sud? Sicuramente no. Neanche i bookmaker, che ...

LG G6 l’aggiornamento ad android Oreo inizia lunedì - ma solo in Corea del Sud : L’azienda Coreana ha annunciato ufficialmente che lunedì 30 aprile 2018 inizierà il rilascio dell’aggiornamento ad android Oreo per LG G6 ma solo in Corea del Sud.Un comunicato ufficiale proveniente dal sito Coreano di LG ha proprio negli ultime ore (durante la notte in Italia) annunciato che finalmente LG G6 inizierà ad aggiornarsi ad android Oreo 8.0 a partire dal prossimo lunedì 30 aprile 2018.LG G6 si aggiorna ad android Oreo 8.0 ...

Storico incontro al confine tra Corea del Sud e Nord - Kim : «Ora inizia una nuova storia» : ... nel 2000 e nel 2007, ma allora erano stati i sudisti a salire a Pyongyang, ansiosi di mostrarsi al mondo. Non ne uscì alcun risultato duraturo. «Questo vertice invece avviene all'inizio delle ...

Storico incontro al confine tra Corea del Sud e Nord - Kim : «Ora inizia una nuova storia» : Entrambi i leader erano sorridenti al momento di stringersi la mano. Kim Jong-Un ha varcato il 38° parallelo per entrare nel territorio del Sud. Poi ha invitato Moon a fare anche lui un passo al Nord. Infine, il colloquio: è durato due ore

Il passo storico di Kim sul confine della Corea divisa in due : È un giorno importante per la Corea (e non solo). Alle 9 e 30 del mattino del 27 aprile 2018, ora Coreana, l’1 e 30 in Italia, Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione militare che dal 1953 divide il Nord e il Sud della Corea. È la prima volta che un Kim, sempre loro hanno governato la parte settentrionale della penisola, fa il grande passo. Non in territorio sudCoreano, ancora, ma nella fascia demilitarizzata fra i due ...

Corea del NORD - CROLLATO IL SITO PER TEST NUCLEARI?/ Vertice tra Kim Jong-un e Moon Jae-in - si parlerà di... : Secondo studi di una università cinese sarebbe collassato il SITO NORDCOREAno per i TEST nucleari, una serie di gallerie costrite dentro una montagna, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:01:00 GMT)

Corea del Nord - il sito nucleare di Kim è "collassato e inutilizzabile" secondo i cinesi : Gli scienziati dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina suggeriscono che il parziale crollo della montagna all'interno della quale si trovano i tunnel di prova, così come il ...

Corea del Nord - il sito nucleare di Kim è “collassato e inutilizzabile” secondo i cinesi : La montagna dove il regime NordCoreano effettua i suoi test atomici, di cui è stata appena annunciata la chiusura, sarebbe crollato dopo l’ultima esplosione, che ha provocato un terremoto di magnitudo 6,3

"Crollato il sito nucleare di Kim" - il retroscena dietro la svolta pacifica della NordCorea : Il presidente sudcoreano Moon Jae In e il leader Nordcoreano Kim Jong Un si incontrearanno in Corea del Sud venerdì 27 aprile quando in Italia sarà ancora notte fonda. Il maresciallo Nordcoreano...

Corea del Nord - crollato il sito per test nucleari?/ Missili - i rischi ambientali : è allarme radiazioni : Secondo studi di una università cinese sarebbe collassato il sito NordCoreano per i test nucleari, una serie di gallerie costrite dentro una montagna, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 11:47:00 GMT)

Corea del Nord : sito per i test nucleari potrebbe essere crollato : A dirlo uno studio dell'Università di scienza e tecnologia della Cina secondo cui a settembre si era svolto un test atomico così forte da generare un terremoto di magnitudo 6.3 e che aveva provocato ...

Come si prepara il menu della pace Coreana? : ... ha detto che le parti ora sanno minuto per minuto cosa succederà venerdì mattina, e che "grandissima attenzione è stata data alla posizione delle telecamere e alle luci", "per far sì che il mondo ...

Corea del Sud : crescita Pil al 2 - 8% annuo nel primo trimestre : L'economia sudCoreana ha registrato nei primi tre mesi dell'anno un'espansione dell'1,1% sequenziale, dopo la contrazione dello 0,2% del quarto trimestre , e il progresso dell'1,5% del terzo, , in ...

Distrutto il poligono nucleare sotterraneo della Corea del Nord - : Nel settembre 2017 le immagini scattate dai satelliti, hanno registrato una riduzione dell'altezza della cima della montagna Mantapsan nel Nord della Corea del Nord. Questo è accaduto dopo il sesto e ...