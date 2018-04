Corea del Nord | incontro storico Kim-Moon | «Inizia nuova era di pace»

Corea - l’abbraccio storico tra Moon e Kim : «Sì a denuclearizzazione e fine della guerra» : Il summit interCoreano si chiude su note che lasciano ben sperare per il prossimo e ben più arduo vertice tra Kim Jong-un e Donald Trump. Al termine dei colloqui tra il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader nordCoreano, un comunicato congiunto proclama l'intenzione di realizzare una denuclearizzazione e di dichiarare quest'anno la fine della guerra di Corea...

Pyongyang e Seul promettono di impegnarsi alla completa denuclearizzazione della Corea - : "Il Nord e il Sud hanno riaffermato l'obiettivo comune della piena denuclearizzazione per cercare di eliminare della penisola Coreana le armi nucleari", si legge nella dichiarazione.

Corea del Nord : test nucleari “interrotti a causa del crollo del sito” : Non sarebbe una scelta politica l’interruzione dei test missilistici della Corea del Nord: sarebbe invece una mossa obbligata, dovuta al crollo del principale sito dei test, Punggye-ri, avvenuto durante il collaudo della bomba a idrogeno, la più potente mai realizzata da Pyongyang, nel settembre dell’anno scorso. E’ la conclusione a cui sono giunti geologi cinesi, dopo aver esaminato le foto satellitari del Monte Mantap dove si ...

