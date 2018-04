Contrastare le disuguaglianze luogo per luogo con i cittadini

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) Quanto incide nella qualità della vita delle persone ilin cui si risiede? Molto, a sentire le storie che Margherita e Paola hanno raccontato lo scorso 16 febbraio durante il lancio del ForumDiversità.Difficoltà di accesso ai servizi essenziali, quando non completa mancanza, abbandono e degrado ambientale generati da (e generatori di) disagio socio-economico, assenza di riconoscimento del proprio ruolo nella società: sono idelle aree interne e delle periferie italiane quelli maggiormente colpiti dall'aumento delle.La notizia che pesa sul terreno politico è che idi questi "luoghi che non contano", come ama definirli il Professor Andrés Rodriguez-Pose, che insegna Geografia alla London School of Economics, non essendo riusciti a cambiare sinora il corso delle cose, richiamano ora ...