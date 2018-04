CONSULTAZIONI FICO | GOVERNO PD-M5S Toninelli | “con Di Maio premier” | Renzi ‘guarda’ alle

Fico - Governo M5s-Pd : "Dialogo avviato"/ CONSULTAZIONI - Salvini a Di Maio : "Non chiudo la porta" : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:41:00 GMT)

CONSULTAZIONI - Fico al Quirinale : "Mandato si conclude in modo positivo. C'è un dialogo" : "Il dialogo tra il Movimento 5 Stelle e il Pd è avviato. In questi giorni ci sarà dialogo in seno alle due forze politiche, aspettando la direzione del Partito democratico della settimana prossima. Credo sia importante, ragionevole e responsabile rimanere sui temi e sui programmi", dice il presidente della Camera al termine del colloquio con Mattarella

CONSULTAZIONI - Fico : “Il mandato esplorativo ha avuto esito positivo e si conclude oggi. Avviato dialogo Pd-M5s” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Importante rimanere su temi – ha aggiunto – spettiamo anche la direzione del Pd ma il concetto fondamentale è che il dialogo è stato Avviato”. L'articolo ...

CONSULTAZIONI - il Pd da Fico : “Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio” | Di Maio : “O intesa o nuove elezioni” : Consultazioni, il Pd da Fico: “Passi in avanti importanti, direzione il 3 maggio” | Di Maio: “O intesa o nuove elezioni” Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. […]

CONSULTAZIONI - il Pd da Fico : "Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio" | Di Maio : "O intesa o nuove elezioni" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Governo M5s-Pd - Martina dopo CONSULTAZIONI : “Renzi? Non mi sento delegittimato. Oggi fatto buon passaggio con Fico” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il Presidente della camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, il segretario reggente Maurizio Martina rientra alla sede nazionale del partito. Intercettato dai cronisti, alla domanda se non si senta delegittimato da Matteo Renzi e dai suoi ‘sondaggi’ in piazza e dal suo attivismo per manifestare la sua ...