Consiglio comunale di Firenze | oggi voto sul rendiconto di gestione 2017

INTERPELLANZE " Presentate dai gruppi Lega Nord - Gol e Pd in Consiglio comunale : Richieste in merito a colonia felina, telecamere e documentazione su personaggio storico 26-04-2018 / Giorno per giorno Queste le INTERPELLANZE pervenute agli uffici comunali: - il consigliere ...

Acciarri : 'I motivi per il mio voto favorevole al bilancio in Consiglio comunale' : Probabilmente avrebbe potuto andare alla ribalta della cronaca nazionale. E su questo punto preciso ho preparato un Ordine del giorno, che poi è stato votato favorevolmente in Consiglio, con il quale ...

Monreale - sindaco senza maggioranza solida. Va sotto in Consiglio comunale : Il problema del personale non attiene alla politica, io posso limitarmi di rappresentare la criticità". Il consigliere Giuseppe Guzzo ha ricordato che il collega Lo Coco ha suggerito quello che è il ...

Bilancio di previsione - a Napoli Consiglio comunale al lavoro di notte : Il consiglio comunale di Napoli ha ripreso i lavori dopo una pausa di circa quattro ore. L'aula è chiamata a discutere il Dup e, a seguire, il Bilancio di previsione 2018. Il voto è atteso nella notte.

Napoli - il Consiglio comunale ricorda Luigi Necco : in aula anche i familiari : ricordare Necco il giorno dopo la presa dello Stadium di Torino, sembra uno scherzo del destino. Lui giornalista Rai, la voce che ha raccontato le gesta di Maradona, è stato commemorato dal Consiglio ...

Un libro sul castello di Oria scritto dall'ex presidente del Consiglio comunale : presentazione il 30 aprile : Glauco Caniglia Il libro: Il castello di Oria, di proprietà privata ed attualmente chiuso alle visite e alla fruizione pubblica, è in tempi recenti balzato agli onori della cronaca per essere stato ...

Consiglio comunale - si scherza col numero legale : ... oltre che per riavvicinare le istituzioni ai cittadini che, dal canto loro, si aspettano risposte e non spettacoli poco edificanti. Sul piano politico, più di un amministratore vive l'esperienza ...

Stadio : il Consiglio comunale approva la delibera con l'inserimento dell'Arena nel piano delle alienazioni : Dopo il 10 giugno prenderò, da Sindaco, la situazione in mano e farò in modo che i tempi per arrivare alla costruzione del nuovo Stadio siano più brevi possibile.' Di seguito lo streaming della ...

Ostuni. Esito Consiglio comunale 17 aprile 2018 : Cresce l'attenzione verso le fasce deboli con lo stanziamento di 1 milione e 300mila euro per il piano sociale di zona; tra le tante attività stiamo promuovendo il rilancio dell'economia rurale con ...

Nuovo stadio : la delibera arriva in Consiglio Comunale : La seduta , è prevista la diretta streaming, sarà però aperta da tre question time. Il primo, del consigliere Ciccio Auletta , Ucic-Prc, , è sui biglietti gratuiti per i residenti per accedere alle ...

Vittoria - danni all'agricoltura : allarme del presidente del Consiglio comunale : "Il vento di qualche giorno fa - afferma Nicosia - ha dato il colpo di grazia ad una economia oramai in seria difficoltà. Occorrono risposte. Non possiamo più attendere. Esprimo a nome mio e dell'...

Convocato per il 23 aprile il Consiglio comunale di Bra : ecco l'ordine del giorno : A partire dalle 17, sarà possibile seguire il Consiglio Comunale in diretta streaming sul sito www.comune.bra.cn.it e, dal giorno successivo, in differita sul canale You Tube del Comune di Bra. Di ...

L'amministrazione di Carsoli dice sì alla diretta streaming del Consiglio comunale - Proia : vigilerò : 'Lo streaming comunale si farà', ha commentato Proia, 'c'è la bozza del nuovo regolamento comunale, che prevede come ho chiesto le registrazioni anche del pubblico, e verrà calendarizzato è discusso ...

Melpignano : la minoranza si sente offesa e abbandona l'aula durante il Consiglio comunale : La presenza della diretta streaming che abbiamo chiesto da quasi un anno e che ancora attendiamo, forse, avrebbe portato il sindaco Ivan Stomeo ad avere un atteggiamento più adeguato al ruolo che ...