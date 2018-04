Con Maggio torna la Primavera con temperature in calo ed instabilità

Concerto Primo Maggio 2018 dove vedere la diretta in tv e streaming : Concerto Primo Maggio 2018 dove vedere. Il Concertone torna anche quest’anno sul tradizionale palco di Piazza San Giovanni a Roma per celebrare in musica la festa dei lavoratori. L’annuale evento musicale, che dal 1990 richiama centinaia di migliaia di spettatori, quest’anno è intitolato “Primo Maggio 2018 Sicurezza: il cuore del lavoro”. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv e streaming ...

Porto San Giorgio. "Ben venga Maggio" : spettacoli per piccoli e famiglie. "Rinomatti" in Concerto in piazza Matteotti : Si chiama "Ben venga Maggio" l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo per festeggiare il primo maggio a Porto San Giorgio. Si parte alle 10.30, sul lungomare centro e in ...

“Il parco… che vorrei” : un Concorso per una maggiore Consapevolezza dei danni arrecati dall’amianto : Domani 28 Aprile, XIII Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto, a partire dalle ore 16.00, presso la sala consiliare della Città Metropolitana (ex Palazzo della Provincia di Bari), si chiude il concorso di idee “Il parco… che vorrei” riservato agli studenti delle scuole elementari (solo quinte classi), medie inferiori e medie superiori, organizzato dal Comitato Cittadino Fibronit, l’Associazione Familiari Vittime Amianto di Bari e la ...

Fortnite : il titolo di Epic è il free-to-play di maggior successo di sempre su Console : Fortnite: Battle Royale ha avuto un mese da record a marzo e le buone notizie continuano per gli sviluppatori di Epic Games. Il popolare gioco è ora il più grande free-to-play per console in assoluto in termini di entrate e utenti attivi mensilmente, secondo la società SuperData Research. Lo scorso mese sono stati 223 milioni di dollari su PC, Xbox One, PlayStation 4 e iOS.Come riporta Venturebeat, con i ricavi generati è stata segnata una ...

Candiani Groove : sabato 4 maggio alle 21 riparte Con il jazz di Artisan Project : ... diritto di prevendita 1 euro, Orari biglietteria: martedì e giovedì 10.00 " 12.00 e 16.00 " 18.00, mercoledì e venerdì 10.00 " 12.00, sabato 16.00 " 20.00, in occasione degli spettacoli, da due ore ...

Roma - 1°maggio : la Nannini sarà al Concertone di Piazza San Giovanni : Grandi novità per il tradizionale Concertone del 1° maggio di Piazza San Giovanni (Roma): alla conferenza stampa si è presentata, Gianna Nannini. La cantante, in jeans e giubbotto blu, ha ancora le stampelle per via della caduta durante il concerto di Genova ad inizio aprile, ma è apparsa in ottima forma e ha confermato la sua presenza all'evento. Così, dopo ben 24 anni dalla sua prima partecipazione, la Nannini tornerà sul palco del mitico ...

L'obiettivo di Sergio Mattarella : arrivare fino al 9 maggio. Silvio BerlusConi : 'Se devo scommettere...' : L'obiettivo del Quirinale , e di molti nel Parlamento, è arrivare senza combinare nulla a una data precisa: il 9 maggio . È il giorno dei ballottaggi delle comunali che si terranno in 400 comuni, ma ...

Ambra Angiolini e Lodo Guenzi ConduCono il Concerto del Primo Maggio di Roma. Ecco tutti i protagonisti : Torna l’atteso appuntamento con il Concerto del Primo Maggio a Roma che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. Il grande evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Cristiano D’Alisera, è condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Quest’anno Rai ...

Meteo : weekend in prevalenza soleggiato - Con peggioramento al nord. 1° maggio incerto : Dopo un lungo periodo sostanzialmente dominato dall'anticiclone e temperature dal sapore estivo, nei prossimi giorni il quadro Meteorologico subirà le prime modifiche. Entrerà in scena una ...

Concorsi pubblici Sanità maggio 2018 : assunzioni per CPS - OSS - Infermieri ed OSA Video : Dopo avervi segnalato i bandi relativi al mese di aprile [Video], ora procediamo con quelli in uscita nel mese di maggio, sempre in ambito sanitario. Sono previste, infatti, numerose assunzioni per le figure professionali di #Cps, #oss, OSA ed Infermieri, le quali verranno inserite in varie province e regioni italiane. I bandi sono stati divulgati sulla Gazzetta Ufficiale, ma è possibile anche consultarli sui siti web delle stesse Aziende. Ma ...

PERSONE NATURALI E STRAFOTTENTI Con Laurito - Anzaldo - Gili e Lima Roque : anteprima nazionale (Teatro Palladium - 3-4-5-6 maggio) : Quarantacinque anni dopo lo “scandaloso” debutto, torna in scena, in un nuovo e originalissimo allestimento, PERSONE NATURALI e STRAFOTTENTI, l’opera più controversa e fra quelle di maggiore successo di Giuseppe Patroni Griffi. Una tragicommedia cruda, poetica ed esilarante, fra situazioni grottesche, cinismi, ironia tagliente e surrealismo, in perfetto equilibrio fra Eduardo e Ruccello, e ancora attualissima nella […]

Su Best Movie di maggio un viaggio alle origini del mito Con Solo : A Star Wars Story e lo speciale per i 20 anni di Harry Potter - Best ... : ... era il 1998 quando in Italia uscì Harry Potter e la pietra filosofale , il primo romanzo di quella che era nata come saga e, tra spin-off letterari, spettacoli teatrali e parchi divertimenti è ...

Su Best Movie di maggio un viaggio alle origini del mito Con Solo - A Star Wars Story e lo speciale per i 20 anni di Harry Potter - Best ... : Il mondo di J.K. Rowling , ovviamente, è arrivato anche al cinema, con nove film che, dal 2001 a oggi, hanno fatto la storia dell'intrattenimento. E accompagnato quella di Best Movie : il primo film ...

Roma - i due ultrà a processo il 24 maggio/ SContri di Liverpool : città blindata per il ritorno : Roma, i due ultrà a processo il 24 maggio: rinviati a giudizio Lombardi e Sciusco per il pestaggio di Sean Cox prima della gara con il Liverpool ad Anfield Road(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:29:00 GMT)