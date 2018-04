Comprare su Wish | è affidabile e conviene?

chimerarevo

(Di venerdì 27 aprile 2018) Avete sentito parlare dima volete saperne di più circa la sua affidabilità e convenienza?Siete nel posto giusto.è una piattaforma nata nel 2011 che si inserisce in un angolo di mercato “sottovalutato”, ma che negli ultimi anni ha avuto un boom non indifferente. Il mercato è quello dell’oggettistica cinese, che spazia dalla tecnologia all’abbigliamento, passando per strumenti da lavoro e cover per iPhone. Ma c’è molto più di questo, perché il segreto del successo di questo mercato e diin particolare è racchiuso in una parola: risparmio. Dopo averlo citato anche nel nostro articolo relativi ai siti cinesi sicuri, possiamo dirvi senza problemi che sudifficilmente troverete oggetti che superino i 10€: la maggior parte degli articoli venduti hanno un prezzo inferiore ai 5€, alcuni sono addirittura gratuiti (pagherete solo le spese di ...